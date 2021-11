Hiiumaa katuserahast pool läheb spordile

Üle poole Hiiumaa ühingutele jagatud tuleva aasta regionaal­sete investeeringute ehk nn katuserahade 58 000 eurost läheb spordile, jagub ka muudele valdkondadele.Riigikogu fraktsioonide katuserahade jagamisest loobusid Reformierakonnast Aivar Sõerd, Jürgen Ligi, Mart Võrklaev, Hanno Pevkur, Yoko Alender, Heiki Kranich, Siim Kallas. Isamaast loobus raha jagamisest ViktoriaLadõnskaja-Kubits. Keskerakonna, EKRE ning sotsiaal­demokraatide fraktsiooni kuuluvatest parlamendi­saadikutest otsustasid kõik raha jagada.Katuserahade jagamisel osales ka ainus Hiiumaalt pärit saadik, Reformierakonna liige Aivar Viidik. Hiiumaa tuntud ja vähem tuntud ühinguid toetasid ka teiste fraktsioonide liikmed.Viidik jagas talle ette nähtud 30 000 eurot nelja Hiiumaa ühingu ja ühe Läänemaa sihtasutuse vahel. MTÜ Suure­mõisa Loss sai 7000 eurot 200 klapptooli soetamiseks; Sõru Merekooli selts 6000 eurot Optimist-klassi svert­purjekate ostuks; Hiiumaa tennise­klubi 5000 eurot tennise­reketi keelestus­masina jaoks ja Hiiumaa käsitööselts 5000 eurot pärandi elustamise ühis­projekti elluviimiseks.Veel 7000 eurot läks sihtasutusele Põhja-Läänemaa turismi- ja spordiobjektide halduskeskus Palivere spordi­keskuse teenindamiseks vajaliku masina soetamiseks.Saarlasest riigikogu liige Urve Tiidus (Reformierakond) toetas Hiiumaa orienteerujate klubi 5000 euroga, et klubi saaks järgmise aasta23. aprillil korraldada Kärdlas 61. Jüriööjooksu.Riigikogu liige Enn Eesmaa (Keskerakond) toetas 5000 euroga MTÜd Ungru­kivi selts, mille juhatuse liige on Peep Lillemägi. Summa on määratud Kõrgessaare piirkonna arendusprojektide investeerimis­toetuseks.Eesmaalt sai 5000eurose tegevustoetuse ka MTÜ Hiiumaa Nõuandekeskus, mille tegevusvaldkonnaks põllumajanduse alane nõustamine. 2005. aastal asutatud ühingu juhatuse liikmed on Toomas Remmelkoor, Olav Ellermäe ja Merit Mikk.Ratsaspordi edendamisega tegelev MTÜ Hiiumaa RSK, mille juhatuse liikmed Maris Suuster, Kristi Linkov ja Teele Talts, sai Eesmaalt 5000eurot inventari ostuks.MTÜ Hiiumaa rannatennis, mille juhatuse liikmed Georg ja Kristi Linkov, sai Eesmaalt 5000 eurot tegevustoetust.Kõige väiksemate summadega, kumbki 5000 eurot, toetasid Hiiumaa ühinguid Erakond Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond.Isamaa liige Andres Metsoja andis MTÜle Hiiumaa Jalgpall 5000 eurot tegevustoetust spordiklubi pidamiseks. Ühingu juhatuse liikmed on Argo Vasar ja Kaupo Valting.SDE liige Raimond Kaljulaid määras 5000 euro suuruse tegevustoetuse Hiiumaa puuetega laste vanemate ühingule, mille juhatuse liikmed on Aive Võsamaa, Marge Ventsel ja Saimi Engso.Eesti Konservatiivse Rahva­erakonna riigikogu liikmed Hiiumaa ühingutele toetust ei jaganud.Riigikogulaste vahel läks jagamiseks ligi 2,78 miljonit eurot, millest iga riigikogu liikme peale oli ette nähtud 30 000 eurot. Kokku lepiti, et ühe ettepaneku summa ei saa olla väiksem kui 5000. Need mittetulundusühingud, sihtasutused, millele regionaalsete investeeringute rahasid soovitakse jagada, peavad olema tegutsenud vähemalt teist aastat ja eelmise aasta majandusaruanne peab ühingul olema esitatud.Valdav osa toetust saanud ühingutest on Hiiumaal hästi tuntud ja kaua tegutsenud: Hiiumaa tenniseklubi, Hiiumaa käsitööselts, Hiiumaa orienteerujate klubi, MTÜ Hiiumaa Jalgpall, Hiiumaa puuetega laste vanemate ühing jt.Toetuse saanute seas on ka uuemaid ja lühemat aega tegutsenud ühinguid nagu Sõru merekooli selts, MTÜ Suuremõisa Loss, ratsasporti arendav MTÜ Hiiumaa RSK.Päris uus on keskerakondlaselt Enn Eesmaalt toetuse saanud MTÜ Hiiumaa rannatennis, mis asutati mullu oktoobris. Ühingu teine tegevusaasta äsja algas, aga majandus­aasta aruannet registrist ei leia, kuna selle esitamise tähtaeg pole veel saabunud, on lisatud selgitus.Lühike on ka Enn Eesmaalt5000 eurot saanud MTÜ Ungru­kivi selts finantsajalugu – 9. augustil 2008 ehk 21 aastat tagasi asutatud ühingu ainus teadaolev tulu on teenitud 2020. aastal, samuti Keskerakonnalt katuserahana saadud 4900 eurot.Ühingu aastaaruandes märgib kaheliikmelise seltsi aasta­aruande koostaja Peep Lillemägi, et “aruande­perioodile eelnenud viimastel aastatel tegevust ei toimunud. Aruandeperioodil on tegevust taasalustatud, eesmärgiks Hiiumaa arendusprojektideläbiviimine. Eelolevatel aastatel on kavas nende ja muude põhikirjale vastavate tegevustega jätkata.”Tehing, millega toonane Kõrgessaare osavalla vanem tänavu veebruaris ühingule 4900 eurot üle kandis, äratas ühe vallakodaniku tähelepanu ja ta teavitas toimetust võimalikust seaduserikkumisest.Hiiu Leht uuris asja ega leidnud rikkumist, kuna väiksemate summade puhul võimaldab selliseid otseostusid teha valla hankekord ja ostu tegijal ei ole kohustust võtta võrdlevat hinnapakkumist.Peep Lillemägi vastas tookord päringule, et ühing sõlmis Kõrgessaare osavallaga lepingu, mille sisuks ülehiiumaalise tähtsusega arendusprojektide (Reigi pastoraadi ja kiriku arendamine, elektri­jalgrataste rendivõrgustik, vesinikumajanduse arendamine, kiire internetivõrgustiku väljaehitamine) tehtud tööd, koostatud dokumendid ja antud konsultatsioonid.Seekord on 5000eurose toetuse sihtotstarbeks märgitud Kõrgessaare piirkonna arendus­projektide investeerimis­toetus.Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik ütles ERRile, et ettepanekud regionaalsete investeeringute kohta vaadatakse läbi ja langetatakse otsus rahandus­komisjoni järgmisel istungil.

Sildid: arendusprojektid, katuseraha, riigikogu liige