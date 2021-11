Hiiumaa kalleim hoone avatud

Reedel, 12. novembril avati Kärdlas spordipeoga saare esimene kaasaegne spordi­hoone, mis seni kerkinud avalikus kasutuses Hiiumaa hoonetest igas mõttes kalleim.Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak sõnas, et enam ei pea kuulma lauset, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus pole spordikeskust.“Seda lauset oleme kasutanud oma loendamatutel kirjadel, mida kirjutasime ministritele,” lisas Pihlak. “Tulemus on siin, meil on spordikeskus!” Pihlak tänas ministreid, kes ise ka kohapeal käinud ja valda spordikeskuse rajamisel toetanud: Jüri Ratas, Indrek Saar, Tõnis Lukas. Endised kultuuri­ministrid Saar ja Lukas olid avapeol ka kohal ja said sõna õnnitlusteks, Riigikogu esimees Jüri Ratas viibis samal päeval visiidil Ungaris ega saanud kutsele vaatamata osaleda.Riigilt sai Hiiumaa vald toetusena 6,2 miljonit eurot, maja kogumaksumus on 9,3 miljonit. Võrdluseks, et Hiiumaa gümnaasiumi ehitus­maksumus oli ligi 5 miljonit eurot ilma käibemaksuta, Käina Tuuletorni ehitus maksis ligi 3 miljonit eurot.Vastvalminud spordihoone asub kõrgendikul, mida kutsutakse Põllumäeks, kõrval on Eenimägi ja Rehemägi. “Maja on istutatud ühesse paljudest Hiiumaa mägedest ja maja alumine korrus paikneb maa all, mis tähendab, et ehitada tuli augus ja maja konstruktsioonid peavad olema oluliselt paremad,” rääkis spordi­keskuse ehitaja OÜ Ehitus5ECO projektijuht Margo Padar avamiskõnes.Ehituse kõige erilisema osana tõi ta välja saali­lagede kandekonstruktsioonid: “Ehitajana meeldib mulle, et need spordisaalid ehk nende kande­konstruktsioonid on arvatavasti Eesti vabariigis kõige suurema sildavaga hoone, mida on lahendatud liimpuitkonstruktsiooniga.” Tema sõnul oli see nii ehitajale kui ka tellijale esmakordne kogemus nii suuri puitkonstruktsioone paigaldada. Nende paigaldamiseks toodi kohale Eesti kõrgeim liikuvkraana.Spordikeskuse arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduse loonud arhitekti­büroo Molumba arhitektJohan Tali ütles, et arhitektide jaoks oli oluline, et see hoone, vaatamata oma tohutule mahule, oleks oma olemuselt hiiumaine ja maalähedane.“Arhitektuuri silmas pidades tähendas see asjakohast ja ehk ka natukene traditsioonilisemat materjalikäsitlust ja nii saidki hoone kandetarindid ja ka välisilme puidused,” rääkis Tali.Arhitekt juhtis tähelepanu, et uus spordikeskus pole pelgalt hoone, kus sporti teha, vaid see hõlmab ka ümbritsevaid välialasid ja tekitab Kärdlale juurde suure hulga kvaliteetset avalikku ruumi. “Tervikvisiooni autoritena on ülisuur rõõm, et algselt etappidesse jagatud mitu saali, väliväljakut ja rekreatsiooni­ala on suudetud ikkagi üheks tervikuks liita ja selliselt ka ellu viidud,” väljendas ta oma rahulolu.Saare spordirajatisi haldava valla allasutuse Hiiumaa Sport juht Martin Lauri ütles, et spordikeskuse ehituseks kulus aasta ja mõned kuud ja kuna iga uus asi tahab sissetöötamist, siis “nüüd seisab ees aeg, et suurepärasest uuest spordikeskusest saaks nii kohalike kui meie külaliste jaoks koht, kus viia ellu oma sportlikud saavutused”. Oluliseks nimetas ta see­juures spordikeskuses hosteli, kus saab majutada spordi- ja noorte­laagreid.Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja ütles avamisel, et tegemist on suure kvaliteedi­hüppega saare spordi­elus. “Hiiumaa spordikeskus ei sünnita automaatselt ja koheselt maailmameistreid, aga ootame, et spordikeskus suurendaks liikumisharrastajate ning spordisõprade kandepinda, aidates seeläbi rohkematel hiidlastel terve ja tugev püsida.”Valla poolt on tema sõnul kavas kolm järgmist sammu: hoolitseda selle eest, et oleks särasilmseid treenereid; et noored oleks spordist ja liikumisest huvitatud ning spordikeskus kasvaks ka füüsiliselt kokku Paluküla terviseradadega.Eesti korvpalliliidu pea­sekretär Keio Kuhi ütles aitäh neile inimestele, kes on kulutanud meeletult tunde, et see ehitis valmiks. “Esimene emotsioon loeb ja see on üks hubasemaid ja paremaid saale Eestis,” kinnitas ta. Kuhi ulatas spordikeskuse juhile Martin Laurile korvpalli ja ütles, et kaasas on tal veel 99 samasugust palli.

