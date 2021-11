Helle Nittim – heliseva hingega dirigent

Kristel Üksvärav

Kirikukoori Anna kontserdiga tähistati nädalavahetusel Püha­lepa kirikus koorijuhi Helle Nittimi80. sünnipäeva.Pühapäeval seisis koori ees laia naeratusega energiline dirigent: käed käivad, nägu särab – seda, et Helle Nittimil on aastaid juba 80, ei paistnud küll kusagilt. Laulis Helle enda kokku kutsutud Püha­lepa kirikukoor Anna, kuulamas, tervitamas ja tänamas olid head sõbrad ja kaasteelised.“Kontserdil olid paljud laulud minu elust võetud, ma ise valisin need,” selgitas juubilar. Nii algas kontsert Pühalepa vaimuliku viisiga “Mu süda ärka üles” ja lõppes Günter Schwarze looga “Iiri õnnistussõnad”. Vahetekstid oli otsinud ja neid luges koori liige Helle Roht. Klaveril saatis laule Heli Lindmäe.Juubilari auks paigaldas osavald kirikuesisele tänu­pingi, millel kiri “Kõik mu ümber lauluks muutub Helle Nittim koorjuht ja organist”.“Tere tulemast meie pere­üritusele!” ütles Kerema Kultuurikoja juhatuse liige Tõnis Peikel. “Nii olen ma kümme aastat alustanud Pühalepa muusikafestivali kõiki kontserte ja nii on ka väga paslik öelda, kallis Helve, sinu juubelil. Sa oled meie pere liige, sa oled kõik need kümme aastat aidanud festivali korraldada. Nüüd on aeg meil sulle midagi tagasi anda – Haapsalu spaa uksevõti on selles ümbrikus, soovime kõike ilusat sinu päevadesse, oled hea ja armas inimene!”Juubilari tervitama tulnud rahvakultuurispetsialist Helle-Mare Kõmmus tõdes oma tervituses, et kui me teeme midagi väga pühendunult, on tulemus tükike meie hingest. “Oma igapäevaste toimetamistega kirikuhaldjanavõi kooriga mässamises oled sa kogu oma hingega.”Kõmmus andis Helle Nittimile üle Eesti Rahvakultuuri­keskuse tänukirja pikaajalise koorimuusika traditsiooni hoidmise eest.Suuremõisa kooli direktor Antti Leigri tänas Nittimit koolipere poolt: “Ma ei hakka rääkima, mis hindeid sa inglise keeles mulle panid, aga tänan sind pikkade õpetaja-aastate eest Suuremõisas!”Pühalepa kultuuri- ja noorte­keskuse juhataja Klaire Leigri õnnesoov juubilarile: “Sa oled kõige helisevama hingega inimene, alati rõõmus, alati naeratus suul. Usun, et kellegi teise hing ei helise nii kui sinul!”

HELJA KAPTEIN

Sildid: kirikukoor Anna, kontsert, koorijuht, tänupink