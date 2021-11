Esimesed 35 päeva tennisehallis

Erakogu

Võib ju küsida, et miks just 35. Aga siin on oma numbriline seos “meie aja” tenniseõpingute ja organiseeritud tennise­mängimise algusega Kärdlas ja need 35 päeva on äsja seljataha jäänud.“Meie aja” esimene tennisetund toimus 14. märtsil 1987 Polgu võimlas. Mõte kevadkuudel seal tennisekursusi läbi viia tuli Hiiu Kaluri kultuuri- ja spordiosakonnas töötanud Lii Koharilt. 13. septembrist sai treeningpaigaks ka Kärdla Keskkooli saal, kuhu kehalise kasvatuse õpetaja Endel Aru oli võrk- ja korvpallile lisaks ka tennise­väljaku piirid maha märkinud. 3. novembrist algasid tennisetunnid Lauka kooli õpilastele Viskoosa Tervisemajas. Enesestmõistetavalt oli kogu selle plahvatusliku alguse taga ka Hiiu Kaluri kultuuri- ja spordiosakonna juhataja, tenniseentusiast Ott Epner, kes lisaks muule aasta lõpuks ennekõike lastele ka eri suuruses puust reketid hankis.Seitse-kaheksa aastat hiljem viisime tenniseõpetuse ka Käina Gümnaasiumi saali ja Emmaste spordihoonesse ning vähesel määral hakati mängimas käima ka Palade spordihoones.Ükski neist saalidest ei vasta täiel määral tennise vajadustele ja see on ajendanud otsima lahendusi ehtsa tennise­halli saamiseks. Ometi on nimetatud spordi­saalide roll meie tänaste tenniseharrastajate arvu ja oskuste kujunemisel olnud vägagi oluline.Kärdla kesklinna rajatud tenniseväljakute projekti kohaselt oleks võinud teise etapina ehitatuna juba oma 30 aastat olla siseväljak kunstmuruväljaku asukohas. Õnneks ei saanud tollasest kavatsusest asja ja sellel sajandil seadsime juba eesmärgiks, et Kärdlas saaks olema vähemalt kahe väljakuga hall.Nüüd, 35. sisehooajaks olemegi saanud kauaoodatud tennisehalli – koguni kolme, parajalt kiire põrkega ja jalgadele väga mõnusa väljakuga halli! Tenniseklubi esindajana on halli valmimisel enim silma peal hoidnud juhatuse liige Tanel Malk, aga asja eest hea seisnuid oli teisigi.Meenutamist väärib ka see, et vabaühendustele suunatud tunnustuse Koosmeele­kandja 2020 sai tennise­klubi tegutsemise eest selle nimel, et tennisehall ehitataks valmis samaaegselt kogu Hiiumaa Spordikeskusega.13. oktoober 2021 oli see eriline päev, mil 24 Hiiumaa Tenniseklubi liiget ja noorliiget, neist valdav enamus üldse esmakordselt selles suures palees, said tutvuda hoonega ja mängida täie mõnuga tennist. Usun, et need esimesed poolteist tundi meie oma tennisehallis ei lähe neil niipea meelest.Järgmisest päevast hakkasid uue treeningpaigaga kohanema klubi noorte­osakonna liikmed. Kiiresti saadi selgeks esiti pisut keeruline teekond garderoobist riietusruumidesse ja saali. Uste avamine kaardiga on ka hästi omaks võetud.Head meelt teeb, et Laukal ja Käina koolis õppivad lapsed on jäänud kooli­päevadel trennis käima, kuigi nüüd kulub bussipeatusest tennise­platsile jõudmiseks ja vastupidi 20–25 minutit ja trenniks jääb aega vaid tund. Kellel on võimalik sõita koju autoga, saab treenida ette nähtud poolteist tundi. Ehk leitakse siin lahendus bussipeatuse tekitamisega spordikeskuse juurde.17. oktoobrist käivitusid tenniseharrastajate pühapäevased ühistreeningud. Kui alustasime kaheksa mängijaga kahel väljakul, siis nüüd käiakse pühapäeva õhtupoolikul ühiselt tennist nautimas juba kahes voorus kõigil kolmel, ja enamasti ikka neljakesi, platsil. Mõeldud on see huvilistele, kes on nn tennise ABC grupis õpetust saanud ja klubi liikmetele, kes ka kooli saalis koos trennis käisid, aga on ka muid variante selle seltskonnaga ühinemiseks.Mis on veel nende 35 päeva sees väga ruttu koduseks saanud tennisepalees toimunud? Klubi liige Riin Liplik kutsus suvel vihma tõttu ära jäänud turniiri “Tenniseleedide paarismängud” osalejad 16. oktoobriks tennisehalli. Toimunu oli avavõistluseks külalismängijaile ja seitsmele klubi liikmele.Klubi noorliikmetele ja noorteosakonna liikmetele koolivaheaja avanguks pakutud tenniselaagri, mis osalenutele väga meeldis ja inspireerivalt mõjus, viisid 22.–24. oktoobrini läbi kaks Tallinnast kutsutud treenerit. Laagrijärgsetel päevadel said uue halliga tuttavaks ka mitmed suvekursustel osalenud lapsed, kes kooli­vaheajaks Hiiumaale tulnuna soovisid kaasa teha kolme­päevase sügiskursuse.28.–31. oktoobrini andsid klubi liikmetele ja ka harrastajatele mandrilt tennise­alast nõu samuti kaks pealinna treenerit. Lastelegi korraldatud tundides osales ka meie klubi lapsi.12. novembril, Hiiumaa Spordi­keskuse piduliku avamie raames läbi viidud turniiriga paarismängus avaldasid Tanel Malk ja Oliver Tatar tänu sponsoritele. Nad olid ka ise platsil koos sponsorite, teiste kutsutud külaliste ja klubi liikmetega.Samal õhtul, tenniseaasta auhinnagalal tunnustas Eesti Tennise liit Hiiumaa Tennise­klubi tiitliga “Regionaalse tennise arendaja aastal 2021”. Seda auhinda käis Tallinnas vastu võtmas klubi juhatuse liige Tiia Liibert.35 päeva sai täis juba 16. novembril, aga kaks olulist sündmust leidis aset ka läinud nädalalõpul. Reede õhtul mängisid klubi liikmed ja noorliikmed nn öötennist. Kord kuus toimuma hakkavatest paarismänguõhtutest räägiti ammuilma enne halli pääsemist ja nüüd oligi esimene kord.Laupäeval, 20. novembril oli aga külas Tartu Akadeemilise Tenniseklubi võistkond, et pidada maha sel aastal juba teine ja ka üldse teine sõpruskohtumine meie klubiga. On mõnus mõelda, et need sõpruskohtumised sündisid mõlema klubi jaoks märkimisväärsel aastal. Tartu klubi sai tänavu 90aas­taseks ning meie 33ne klubi ja kogu saare tenniseharrastajate “armee” sai tennisehalli, mis kõikide seni käinud külalismängijategi sõnul vaid vaimustust tekitab.Hallil on siiski ka vigu, mis päikeselistel päevadel – neid on selle lühikese aja jooksul sügise kohta rõõmustavalt palju olnud – tennisemängu tugevalt häirivad. Loodetavasti leitakse probleemile peagi lahendus ja saame mängida tennist täie naudinguga ka siis, kui väljas päike särab.Jätkugu Hiiumaa tennise­mängu sõpradel kauaks seda sära silmadesse, mida esimesed 35 päeva ja pisut rohkemgi pakkunud. Olgu väljakud jätkuvalt mängijaid täis!Elagu Hiiumaa Spordi­keskus ja tennisehall!

TIIU MASING

Hiiumaa Tenniseklubi administraator

Sildid: 35. sisehooaeg, paarismängu turniir, tennisehall