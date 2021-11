COVID-19 Hiiumaal,1. novembri 2021 seisuga

Koroona leviku riskitase Eestis on väga kõrge. Nädala jooksul lisandus 12 000 uut haigusjuhtu. Seega üle1700 iga päev.Hiiumaaga on eelmisel nädalal testimas käinutest seotud 44 haigusjuhtu. Neist ligikaudu pooled asuvadHiiumaal isolatsioonis, pooled mandril.Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.Perearstid ja -õed kutsuvad kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. COVID-19 vastu saab vaktsineerida nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga. Üle 65aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavalla­majad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusametiteeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleksID-kaart ja PIN1 kood.Esmaspäevast karmistusid kontrollmeetmed. Muuhulgas kehtib üldine maskikandmise kohustus avalikes siseruumides. Avalikud üritused peavad lõppema kella 23ks. Koolides alustatakse seiretestimisega.Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.eeHERGO TASUJAHiiumaa kriisikomisjoni esimees

Täiendav info vaktsineerimise kohta

Tõhustusdoosideks kasutatakse Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise Eestis kasutatava vaktsiiniga on esmane vaktsineerimiskuur läbitud.

Vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastased täiskasvanud võivad saada tõhustusdoosi kuue kuu möödumisel täisvaktsineerimisest varasema kaheksa kuu asemel

allikas: Hiiumaa vallavalitsus.

Sildid: koroona, piirangud, riskitase, vaktsineerimine