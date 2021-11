COVID-19 Hiiumaal, 8. novembri seis

Read intervjuust

“Ehk kui tulla tagasi esimese küsimuse juurde, et kuidas suhtuda sellesse, et Eesti on juhtkohal nakatumise suhtarvu järgi, siis selliseid uudiseid tuleb võtta teatava kriitika ja reservatsiooniga. Nakatumise suhtarv ei ole pandeemia selles järgus, kus me praegu oleme, väga määrava tähtsusega. Määrab see, mida viirus põhjustab. Me näeme seda ennekõike raskete haigusvormide kaudu, mis peegeldub tegelikult haiglaravi vajaduses. Ja see ongi kogu selle kriisi tuum. See, kui palju on viirust üldiselt, pole nii oluline.”

Õiguskantsleri nõunik terviseala küsimustes MARTIN KADAI soovitab riikide­vahelised edetabelid ära unustada ega näe mõtet sümptomiteta inimeste testimisel. PM, 8. november 2021.