COVID-19 Hiiumaal, 22. novembri seis

Koroona leviku riskitase Eestis on kõrge. Samas nakatumine on mõnevõrra langenud – nädala keskmine uute haigusjuhtude arv päevas on 750.

Hiiumaaga on eelmisel nädalal seotud 19 haigusjuhtu, kellest kõik ei viibi siiski saarel kohapeal. Esmaspäeval uusi haigestunuid ei lisandunud.

Peamiselt on nakkusallikas perekondlik – nii on see enam kui kahel kolmandikul juhtudest. Möödunud nädalal oli ka üks perekondlik kolle. See tähendab nakatunut ja temaga seotud vähemalt viite nakatunut.

Testimine: Saatekirja tavapäraseks testimiseks

(PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuande­telefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine: Vaktsineerimine on avatud kõigile

alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel või helistades otse oma perearstile. Hiiumaa kõigist elanikest on vaktsineerimiskuuri läbinud 71,7 protsenti.

Tõend: COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavalla­majad, raamatukogud ning Sotsiaal­kindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleks IDkaart ja PIN1 kood.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HERGO TASUJA

Hiiumaa kriisikomisjoni esimee

Sildid: COVID-19, testimine, tõend, vaktsineerimine