Black Friday: valime kauakestvad riietusdetailid

Moetrendid muutuvad igal hooajal ning samaaegselt muutuvad populaarsemaks jätkusuutlikkuse ja kapselkapi ideed, mistõttu on oluline hankida endale pikka aega vastu pidavad stiilidetailid. Kuigi vähem on rohkem, tuleb tunnistada, et klassikalise välimuse loomine võib olla kulukas. Iga novembri viimasel reedel toimuv must reede soodusmüük on suurepärane võimalus investeerida kvaliteetsesse, luksuslikku ja ajatult stiilsesse riietusse. Millest alustada ja milliseid tooteid tasub sel perioodil osta? ZALANDO on välja valinud 5 kõige populaarsemat rõivadetaili.

Liivavärvi mantel

Klassikalistest, universaalsetest ja ajatutest värvitoonidest rääkides mainitakse enamasti musta ja valget. Pruune toone ei tasu aga alahinnata: nende palett on lai ning sobib iga naha- ja juuksetooniga. Beež mantel on iga fashionista üks kohustuslikke atribuute. Seda saab näha igal moenädalal ning erinevate moeblogijate ja maailmakuulsate naiste seljas, olles suurepärane valik sügiseks ja talveks. Lisaks on seda lihtne kombineerida nii elegantsete kleitide kui ka vaba aja rõivastega. Vali koostis, milles on võimalikult palju looduslikke materjale (näiteks vill või kašmiir) ning õige mudel vastavalt oma figuuritüübile – nii taljesse hoidev kui vaba lõikega mantel näevad stiilsed välja.

Valge pluus

Mis võiks olla mitmekülgsem ja praktilisem kui valge kraega särk? Sobib kostüümi, erksavärviliste seelikute ja isegi katkiste mom-stiilis teksapükstega, olles sedasi kapselkapi üks hädavajalikke atribuute. Soovitame valida ülisuure särgi (oversized): see sobib igat tüüpi figuuriga ning seda saab lihtsasti teistsuguseks vormida: keri varrukad lahti, ava ülemised nööbid või seo särgi otsad kinni. Vali julgelt veidi pikemad mudelid: need näevad suurepärased välja nii vööga kui ka pükste või seeliku sisse lükatuna. Parim materjalivalik on puuvill. Tänu oma vastupidavusele näeb see luksuslik välja, kuid samas sobib igasse rõivakombinatsiooni.

Mugavad ja elegantsed kontsakingad

Me jumaldame kõrgeid kontsi nende graatsilisuse ja elegantsi pärast, kuid tahame ka, et need oleksid piisavalt mugavad, et neid terve päev järjest kanda. Need sobivad mistahes riietusega: kui oled endale leidnud NEED õiged kontsakingad, ei taha sa enam midagi muud proovida ega jalga panna! Neutraalsed värvid ja keskmise kõrgusega kontsad püsivad moes mitu aastaaega. Mugavuse tagab pehme ja naturaalne materjal jalatsite sees, seega tasub investeerida ehtsast nahast kingadesse.

Klassikaline pintsak

Pintsak on äriülikonna lahutamatu osa, kuid see võib olla ka stiilne aktsent vabal ajal või peoriietuse juures. Lisaks võivad korralikult sobitatud stiil ja toonid elavdada ka pealtnäha üsna lihtsaid ja rangeid klassikalise stiili kombinatsioone. Ja mida valida, et vähemalt paar hooaega järjest stiilne välja näha? Selleks sobivad kõige paremini tumedates toonides pintsakud, näiteks must või tumesinine: neid on lihtne kombineerida ja toon on sagedaseks kandmiseks sobiv. Ja see ei pea olema sugugi igav: vali erilised nööbid või nende paigutus ning sulle sobiv lõige. Ja selleks, et riided näeksid suurepärased välja ka pärast pikka aega, ära unusta regulaarset keemilist puhastust.

Suur käekott

Suuremat sorti käekott, kuhu mahub terve elu, on oluline kaaslane, mis laseb end mugavalt tunda. Hangi endale üks või mitu kotti, mis on kvaliteetsest materjalist ning ei kulu ka pärast mitut hooaega. Disainerkäekotid on tõeline luksuse ja kõrge kvaliteedi garantii. See on suurepärane investeering vastupidavatesse rõivadetailidesse ning jätkusuutlikkusesse. Millist tüüpi käekott on alati stiilne ja samas universaalselt sobiv iga rõivakombinatsiooniga? Näiteks geomeetrilise kujuga kott. Sobitage värv oma olemasoleva garderoobiga, turvaline valik on looduse toonid, tumedad värvid või heledam neutraalne värvigamma.

