Ametist tagandatud kohtutäitur süüdistustega ei nõustu

Justiitsministri käsk­kirjaga on Tallinna kohtu­täitur Arvi Pink ametist tagandatud, süüdistades teda lubatust suurema täitemenetluse alustamise tasu võtmises. Vastav teade avaldati kohtu­täiturite ja pankrotihaldurite koja kodulehel reedel, 5. novembril.Arvi Pink süüdistustega ei nõustu ja on meedias öelnud, et kavatseb justiits­ministri otsuse edasi kaevata.Justiitsministeeriumi järelevalve ametnikud süüdistavad 25 aastat kohtutäiturina tegutsenud Arvi Pinki liigse menetlustasu küsimises ja on esitanud justiitsministrile ettepaneku Arvi Pink ametist tagandada, millega minister nõustus.Süüdistuse sisuks on kohtutäituri otsustusõigus täitemenetluse alustamistasu arvestamisel, teatas Arvi Pink Delfile. “Kuna kaalutlus- ehk otsustusõigus on kohtutäituri igapäevase töö osa ning seetõttu on oht, et antud pretsedent võib puudutada kõiki Eesti kohtutäitureid.” Ametnike poolt taotletav karistus on tema hinnangul ebaproportsionaalselt suur, sest varasemaid rikkumisi staažikal kohtutäituril pole kunagi varem olnud.Pink ise süüdistustega ei nõustu ning selgitas Delfile, et on tasu võtnud nii nagu seadus seda ette näeb ja kaheksa menetluse alustamise tasu liigi vahel valides võimaldab. Pink viitas, et ükski võlgnik ei ole menetluse alustamise tasu võtmist vaidlustanud, mis tema sõnul tähendab, et kohtulahend tasu võtmise ebaõigsuse kohta puudub. “Kui kohtulahend puudub, õigusnorm ei ole selge ning normis sisaldub täituri otsustusõigus, ei saa rakendada karmimat karistust ilma eelneva hoiatuse või tähelepanu juhtimiseta. Praegu toimuv on nagu välk selgest taevast,” nentis Arvi Pink.Toimetaja HARDA ROOSNA

