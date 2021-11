Aeglasem algus

Peale pausi on meil nüüd, enam kui kuu aega peale valimisi, töölaua taga uus vallavoli­kogu. Meenutagem, et esimene Hiiumaa valla­volikogu pidas 2017. aastal esimese istungi juba oktoobri lõpus ja 7. novembrist sai ametisse vallavanem, Reili Rand.

Hiiumaa uus vallavanem Hergo Tasuja valis volikogu ametisse paarkümmend päeva hiljem. Kiire aastalõpp aga on kohe-kohe käes. Vallavolikogu esinaine juhtis tähelepanu, et kohe peab jõudma volikogu töölauale järgmise aasta eelarve.

Loodetavasti said eile paika ka volikogude komisjonid ja uus vallavalitsus, vähemalt osa sellest. Vallavalitsusse kuuluvatele osavallavanematele peavad osavallakogud veel oma kooskõlastuse andma. Aga enne peab valla­vanem kandidaadid kooskõlastamiseks esitama ja osavallakogu kooskõlastuse andma. Ja osavallakogud pole veel kogunenud. Nii et, läheb veel aega.

Opositsiooni liige Antti Leigri kritiseeris taas osavaldade süsteemi, paludes irooniliselt vallavanema kandidaadil iseloomustada “kuue valla ja kaheksa vallavanemaga” juhtimis­mudelit.

Jah, õige – juhtimise delegeerimine ja laiema ringiga kooskõlastamine ongi aeganõudev ja ehk ka kohmakas protsess. Tsentraliseeritud juhtimine on ju kiirem ja lihtsam, aga Hiiumaa rahvas seda seekord ei valinud.

Vallavanema kandidaat Hergo Tasuja ütles, et näiteks Pärnus ja Lääne-Nigula vallas on nüüd hiidlaste eeskujul osavallad ja osavallavanemad vallavalitsuse koosseisus.

26. november 2021

