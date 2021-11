Aava karikas jäeti Hiiumaale

Read intervjuust

“Paljud ilmselt ei tea, et just energiakandjate raju hinnatõusu tõttu kogub valitsus kodutarbijatelt täiendavalt sadu miljoneid eurosid makse! Riigieelarvet ootab suur lisatulu, kuid Reformierakond suunab inimesed sotsiaal­abi järjekorras kätt väristama. Ah, et miks just Reformierakond? Sellepärast, et nii Isamaa kui Keskerakond on pakkunud avalikult välja elektri, gaasi ja toasooja käibemaksu alandamise 20 protsendilt 9 protsendile, et kompenseerida Eesti elanikke tabanud hinnalööki. Aga see ei meeldi rahandusminister Keit Pentus-­Rosimannusele. Miks? Sest et, kujutage ette: “Nii oleksime kulutanud eelarvest umbes neli korda suurema summa jõukamate toetamisele kui väiksema sissetulekuga perede abistamiseks – see oleks reaalselt abi vajavate suhtes ebaõiglane maksuraha kasutus olnud.” Kui liigutav! Mitte, et vaesemad oleksid ilma jäänud, vaid et jõukamad oleksid ka saanud!”

Eesti Ekspressi ajakirjanik

PRIIT HÕBEMÄGI, EE, 10. november 2021.