Aasta isaks valiti konkursi patroon

Tõnu Soop

Tõnu Soop

Tagasihoidlik isadepäeva aktus peeti tänavu Palade kooli saalis ja see kujunes perepeoks, kus naiskodukaitsjad andsid Hiiumaa aasta isa 2021 tiitli konkursi patroonile MatiNursile.Hiiumaa naiskodukaitsjad valisid oma saare tubli isa kaheksandat korda. Kui aasta isa tiitel üle antud, ütles Mati Nurs (78), et kui ta oleks sellist asja ette aimanud, oleks vähemalt pintsaku selga pannud.“Ega seda kõike poleks olnud, kui ma 1967. aastal Moonikaga poleks abiellunud,” sõnas kaheksa aastat konkurssi toetanud ettevõtja. Mati ja Moonika kolm tublit poega, Andres (54), Agur (52) ja Argo (42) on tööl ema ja isa loodud firmas AS M ja P Nurst ning jätkavad nende alustatut.Praeguseks on Matil ja Moonikal kaheksa lapselast ja kuus lapselapselast. Nii oli saalis aasta isa tiitli kätte­saamist tunnistamas Nurside neli põlvkonda. “Nende noorte üle on mul suur rõõm, sest mulle meeldivad noored ja nende ettevõtlikkus,” ütles juba ka vanavanaisa seisuses Mati Nurs.Kontserti vaadates-kuulates kiitis ta kohalikke noori, kes koos oma juhendaja Thilo Fürstenbergiga olid kokku pannud vahva kava. “Lapsed, olge rõõmsad ja tublid! Ja suur aitäh selle tunnustuse eest!” tänas värske aasta isa aunimetuse laureaat.Naiskodukaitsjate kingituse ja lilled sai aasta isa nominent ASi Hiiu Kalur juhatuse liige ja Hiiumaa orienteerujate klubi juhatuse liige Tanel Esta (44). Koos ämmaemandast abikaasa Ruthiga kasvatavad nad kolme last: Richard (23) on juba täiskasvanu, Mia ja Joosep õpivad veel põhikoolis ja on tublid orienteerujad nagu ka ema ja isa.“Tanel on eeskuju kolmele lapsele ja hea abikaasa – alati hooliv, oskab suunata ja juhendada, samas nõudlik nii enda kui teiste tegemiste suhtes,” seisab esitluses. “Pere on ühtehoidev, üksteist toetav ja tervislike eluviisidega.”Väike perepiduTavapärase suure peo asemel oli tänavu vaid kutsetega kokku­saamine kandidaatidele ja nende peredele. Umbes nii nagu lausus Vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis Estonia kontserisaalis isade­päeval peetud kõnes, et COVID-aja piirangud lõikavad läbi harjumuspärase suhtlemise sõprade ja kolleegidega. “Ka selliste lugudega peame toime tulema. Ja praegusest ajast saame uue peatüki õpetusele, kui oluline on näha, kuulda ja mõista oma lähedasi.”Pidulikkust oli siiski rohkem kui mullu, mil Hiiumaa aasta isa 2020 tiitel viidi saajale, Priit Jürimäele koduõuele kätte.Peoõhtu avakõnes sõnas Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskonna esinaine Küllike Tammeveski, et saada heaks isaks ja olla hea isa pole hetke ega aasta projekt. “See on põlvest põlve kestev suur töö, Isaks saadakse ja kasvatakse koos lastega – koos mängides, seigeldes, koos kukkudes ja tõustes, koos nuttes ja naerdes. Igal isal on oma lugu, kordumatu ja ainulaadne.”Veel lisas ta, et oma vanemate väärtust, nende pühendumust ja motiive mõistame tihti täiel määral alles siis, kui meist endist on saanud lapse­vanemad. “Isa ei ole ankur, kes meid tormis paigal hoiab, ega ka paat, kes meid kohale viib, vaid majakas, mis näitab teed,” ütles Tammeveski.Hiiumaa naiskodukaitsjad valisid aasta isa kaheksandat korda. Esimese Hiiumaa aasta isa tiitli sai Jaanus Valk, siis Timo Lige, Jaan Kallisma, Tiit Uusoja, Andres Laanejõe, Taavi Teller ja mullu Priit Jürimäe.

HELJA KAPTEIN

helja.kaptein@hiiuleht.ee

Sildid: ettevõtja, Hiiumaa aasta isa 2021, isadepäeva aktus