Võimas tegu 2021

Erakogu

Jesper Parve ja Hiiumaa Vaba­kool pälvisid tiitli “Uuenduslik algatus/­võimas tegu 2021” ja tänu­meene. Vabaühenduste tunnustused anti üle neljapäeval, 7. oktoobril Suuremõisa lossis korraldatud maakonna ettevõtete ja vabaühenduste tunnustussündmusel.Hiiumaa Vabakooli algataja Jesper Parve (pildil) reageeris tunnustusele ühismeedias: “TÄNULIKKUS:)!!! Meie #hiiumaavabakool ja meie kooli kogukond sai sellel nädalal Hiiumaa 2021. aasta võimsaima teo auhinna. Ja just – esimene sõna, mis kohe pähe tuleb sellele siin Kõpu külas pühapäeva õhtul mõeldes, on tänulikkus. Sest Hiiumaa ning ka Hiiumaa inimesed on meid ja meie hullu ideed algusest peale kandnud nii kenasti ja armsalt. Meid on hoitud ja meid aidatud. Meile on niipalju häid sõnu öeldud ja meie muredele lahendusi otsitud. Ja seetõttu ka meie koolipere suur-suur tänulikkus. Ning ühtlasi ka lubadus – kõik meie uued pered, õpetajad ja inimesed, kelle siia saarele on toonud #hiiumaa­vabakool – hoiavad, aitavad ning otsivad lahendusi meie saare muredele, nagu olete seda teie meie muredega teinud! Aitäh! Ning suur ja sügav kummardus veelkord meie paradiisisaarele.”Vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid tunnustati kokku seitsmes kategoorias ja Hiiumaa vabakonna2021. aasta parimad on:, nominendid Haridusselts EDU ja MTÜ Hiiumaa Haridusselts., nominendid: Sõru Merekooli selts, Jahtklubi Dagö ja Hiiumaa Kerge­jõustikuklubi Hiiker., nominendid: Toidu­pank/MTÜ Tuulte Tee ja MTÜ Suuremõisa Loss., nominendid MTÜ Haridusselts EDU ja Tuulekala festival., nominent Boris Lukas., nominent Margus Kastein.

