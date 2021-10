Viimane valimisdebatt vääris vaatamist

Eile algasid kohalikud valimised ja pühapäeval peeti Kärdla sadama restoranis üks viimaseid valimis­debatte – valimistulemused selguvad juba nädala lõpuks.Kaks ja pool tundi kestnud sisuka debati korraldas MTÜ Ühine Hiiumaa ja seda sai ning saab jätkuvalt vaadata ka veebis.Kutsed väitlema saatis laiali ühingu kõneisik Margit Kagadze, kes osales debatil samanimelise valimisliidu ühe esinumbrina, teine oli Omar Jõpiselg. Debatil väitlesid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatena Reili Rand ja Liisi Mäeumbaed, Reformierakonna esinumbrid Aivar Viidik ja Riho Rahuoja, Keskerakonna esinumbrid Inge Talts ja Antti Leigri ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esinumber Tõnis Paljasma.Debatil ei osalenud Erakond Isamaa ja Eesti 200 esindajad. “Mina olin võistlustel. FC Hiiumaa võitis Saaremaad 2:1. Ajalooline hetk!” vastas Isamaa esinumber Georg Linkov eile Hiiu Lehe päringule, miks nende valimisnimekirja esindust kohal polnud. Sama info said korraldajad peale debati lõppu.Isamaa teine esinumber Annely Veevo ütles Hiiu Lehele eile, et tema debatil osaleda ei saanud. “Saatsin eelmisel esmaspäeval selle info edasi Georgile [Linkov],Andrusele [Ilumets] ja Tiidule [Harjak] küsimusega, kes läheb. Margitile andsin teada päev enne, et mina ei saa osaleda, kui ta küsis uuesti, kes Isamaast tuleb,” lisas Veevo.Margit Kagadze ütles, et Eesti 200 esindaja soovis debatil osaleda Zoom keskkonnas, kuid seekord sellist võimalust ei olnud.Debatti juhtis Arno Kuusk, kes tõstis lauale osavaldade ehk valla tulevase valitsemisperioodi juhtimisstruktuuri küsimuse, tulevaste koalitsioonipartnerite valiku ehk nimekirjadeülese koostöö teema, hariduse ja ettevõtluseteema ning viimasena taristud ehk kuidas peaks vallast saama võrdväärne partner riigile.Kaks ja pool tundi kestnud debatt oli huvitav algusest lõpuni ning andis hea pildi nii valimisnimekirjade eesmärkidest, võimule pürgimise meetoditest kui ka mõnekandidaadi isikuomadustest.Eilseks oli valimisdebati ülekannet veebis vaadanud üle poole tuhande inimese. Kogu debatt on järel­vaadatav ja kõige lihtsam on ülekande linki leida aadressilt https://yhinehiiumaa.ee/debatt/Eile kell 9 viperusega alanud elektrooniline hääletamine põhjustas olukorra, et vabariigi valimiskomisjonil tuli kinnitada, et kõigi kell 9 e-hääletanute hääled läksid arvesse.Valijarakendus kuvas esimestele hääletajatele hääletamise lõppetapis väära lause, et tegu on testhäälega ja valimiste periood pole veel alanud. Viga parandati kell 9.11. Selleks ajaks oli e-hääletada jõudnud 900 inimest. Kõigi nende e-hääled läksid arvesse.Vigase info põhjus oli serveris, kuhu oli valesti sisestatud aeg, kaua seda teksti kuvada. “Tekst oli mõeldud neile, kes saavad valija­rakenduse kätte varem kui kell 9,” selgitati juhtunu põhjusi veebilehel valimised.eeSamas kinnitati, et e-hääletajad, kes jõudsid hääletamisel lõpuni ehk QR-koodini, võivad olla veendunud, et nende hääl läks arvesse, sest QR kood kuvatakse ainult juhul, kui e-hääl on jõudnud serverisse kohale. Kui hääletajal siiski on kahtlus, on tal võimalus uuesti e-hääletada ja seejärel 30 minuti jooksul nutitelefonis EH kontrollrakendust kasutades oma häält kontrollida. Samas on antud ka juhised, kuidas seda teha.Sellest aastast ei ole valija enam seotud ühe, elukohajärgse valimisjaoskonnaga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimis­ringkonna hääletamis­ruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.Esmaspäevast kuni nelja­päevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.Reedel, laupäeval ja püha­päeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest püha­päevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.Valimiste periood koondub ühte nädalasse. Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija püha­päeval jaoskonnas paber­sedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

