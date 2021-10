Valmistume valima, ohutult

Sel nädalal peaks kõigi valijateni jõudma kohalike valimiste teabeleht. Kui ei jõua, on selleks, et oma hääl siiski anda, võimalik viimasel minutil üle vaadata oma elukoha andmed rahvastikuregistris.

Esimest korda Eesti valimiste ajaloos annab soovitusi, kuidas valida, terviseamet. Muidugi ei anna amet soovitusi, kelle või millise erakonna poolt hääletada – selleks peab valijal endal n-ö pea otsas olema.

Kuid eilsel pressikonverentsil välja öeldud numbrid on piisavalt mõtlemapanevad, et soovitustega arvestada. Tervise­ameti hinnangul nakatub kohaliku omavalitsuse valimiste nädalal ehk siis juba järgmisel nädalal Eestis koroonaviirusega umbes 800 inimest päevas. Seda on ohtlikult palju. Haiglas oleks terviseameti hinnangul selleks ajaks umbes 270–280 haigestunut.

Valimisteenistuse ja terviseameti soovitused, kuidas võimalikult ohutult hääletada, on järgmised.

Kõige ohutum viis oma häält anda on teha seda kontaktivabalt ehk elektrooniliselt.

Valimisjaoskondades hääletajatel soovitab amet kanda maski ja hoida distantsi. Kõik jaoskonnad on varustatud ka käte desinfitseerimisvahenditega.

Veel soovitab amet käia hääletamas eelhääletamise ajal – see algab juba esmaspäeval, 11. oktoobril –, mil igas valimisringkonnas on avatud vähemalt üks jaoskond.

Ohutut hääletamist!

5. oktoober 2021

Sildid: kohalike valimiste teabeleht, kontaktivabalt, terviseamet