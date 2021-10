Vallavalitsus tegi lisalaeva kohta kolm ettepanekut

Tõdemus

“See on reaalsus, et nagu meil on juba praegu koole, kes on mingil määral distantsõppel, siis see saab olema nii ka edaspidi. Meie, täiskasvanud saame anda siin oma panuse. Kui täiskasvanud oleks 100 protsenti vaktsineeritud, ei peaks koole kinni panema, aga praegu on see reaalsus.”

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik eile,

28. oktoobril 2021 riigikogus.