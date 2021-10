Valija on rääkinud

Hiiumaa valija on rääkinud ja oma arvamuse öelnud. Valijate põhisõnum on, et seniseid koalitsioonipartnereid, sotsiaaldemokraate ja valimisliitu Ühine Hiiumaa, usaldatakse jätkama.

Volikogu koosseis sai kokkuvõttes mitmekesisem kui neli aastat tagasi ja volikogusse usaldati ka opositsiooniliidrid. See näitab, et ka opositsioonil on valija meelest väga oluline roll täita.

Uute tulijatena on volikogus kaks EKRE liiget ja tagasi volikogus on erakond Isamaa, neli aastat varumängijate pildil istunud IRLi järeltulija.

Tahaks väga loota, et neli aastat tööd volikogus saab olema tulemuslik kogu maakonna arengu mõttes ja et edasi arenedes nõrgemaid maha ei jäetaks; et sisu ja tulemus oleksid tähtsamad kui väline vorm ja enesenäitamine.

Ja siin on Hiiumaa vallavolikogu esialgne koosseis valimised.ee andmetel:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Hergo Tasuja 437 häält, Reili Rand 342 häält, Eiki Nestor 195 häält, Argo Nurs 52 häält, Tõnis Villmäe 49 häält, Liina Lepamaa 42 häält, Ene Tisler 37 häält.

VL Ühine Hiiumaa: Omar Jõpiselg 236 häält, Pilvi Post 98 häält, Sander Kopli 62 häält, Aira Toss 54 häält, Tuuli Tammla 54 häält.

Eesti Keskerakond: Inge Talts 224 häält, Antti Leigri 155 häält, Artur Valk 76 häält, Ants Vahtras 42 häält.

Eesti Reformierakond: Riho Rahuoja 250 häält, Aivar Viidik 220 häält, Üllar Laid 83 häält.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Tõnis Paljasma 190 häält, Palle Kõlar 131 häält.

Erakond ISAMAA: Georg Linkov 109 häält, Andrus Ilumets 93 häält.

19. oktoober 2021

Sildid: koalitsioonipartner, uued tulijad, Valija