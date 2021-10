ÜKS KÜSIMUS: Mis saab Lehtma sadamast?

Hiidlastel on mure saare ainsa tööstusliku ja jäävaba sadama, Lehtma pärast. Omanikud ei taha sadamasse investeerida, kunagi Hiiu Kaluri ajal pooleli ehitamisega jäänud sadam aga täitub liivaga. Omanik ei taha seda enam ka süvendada ja kui see töö on tegemata, siis enam suured alused kai äärde ei pääse. Ka Hiiu Kaluri traalerid on aina suuremad ja lossivad kala mujal sadamates. Lehtmasse ei tule ka enam puidu- ega turbalaevad. Turbatootmine Hiiumaal lõpetati sellepärast lausa ära, et laevad enam sadamasse ei mahu. Üks Hiiumaa jaoks strateegiliselt oluline objekt on kasutusest täiesti välja langemas. Kas transpordiamet oleks huvitatud ühe sadama käigushoidmisest?

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar: Üks amet iseenesest ei ole ühegi sadama ega laeva hea haldaja. Sellepärast, et amet peaks vaatama, et teenus toimib, load oleks korras, ohutus ja turvalisus tagatud ja nii edasi. Pigem on see küsimus riigi äriühingule Saarte Liinid, mis väikesadamaid haldab, aga ma ei tea isegi, kuidas nende investeerimis- ja muud plaanid on. Mida mina küll väga toetan ja tean, et riigil on plaan ja mõeldakse väga tõsiselt laevastiku aktsiaseltsi loomisele. Et kõik Eestile kuuluvad laevad oleks ühe äriühingu all ja vaat see võib küll tähendada ühel hetkel seda, et – Eesti riigil on 236 alust – kus riik neid aluseid hoiab. Selleks on vaja kindlasti kaikohti ja kõiki muid asju. Pigem on see selles vaates küsimus, et kuidas riik oma sadamavõrgustiku üles ehitab. Kas siis riik omab ise mingeid sadamaid või haldab läbi riigi äriühingute neid sadamaid. Seda veel ei tea. Tallinna Sadamal on ju Saaremaal ka sadam ja samas Saarte Liinidel on väga palju väikeseid sadamaid. Transpordiamet ise ei tohiks kindlasti [sadamaid omada], meie oleme ikkagi järelevalve ja ohutuse eest vastutaja ja kirjutame lubasid välja, et laevad saaks sisse tulla. Pigem peaks ütlema Saarte Liinid, kas nemad näevad seal mingit sünergiat. Ma arvan, et see teema tuleb – las valitsus otsustab, mida riik oma laevastikuga teeb. Ka transpordiametil on hästi palju aluseid, 28 tükki ja kõik need on nüüd Raido Randmaa hallata. Hiidlane, kes ehitas maanteid, vastutab nüüd ka 28 laeva ja nende meeskondade eest. Tegime 1. juulist struktuurimuudatused ja tegelikult on see oluline selles suhtes, et ei ole vahet, kas on maantee või on veetee. Näiteks jäämurdja ju tagab veetee olemasolu ja poide panek tagab veetee korrashoiu.

Küsis HARDA ROOSNA

