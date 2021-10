Turism saab suure toetuse

Kristiina Jors

KRISTEL ÜKSVÄRAV

Hiiumaa turismiklastri taotlus sai üleeestilises piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlus­voorus positiivse vastuse – see tähendab saare turismile olulist,450 000eurost toetust.“Kui üldiselt küsitakse sellest voorust toetust erinevate turismi­atraktsioonide ja -objektide rajamiseks, siis meie küsisime toetust nii-öelda pehmete tegevuste jaoks,” ütles eduka projekti kirjutanud Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. “Taotlus sisaldab erinevaid tegevusi, kuid suur eesmärk on üks – tutvustada Hiiumaad kui mereriiki, kui Läänemere piirkonna atraktiivset mere­kultuuri sihtkohta, mis on tuntud loodusläheduse, kultuuripärandi, hiiu keele ja kohaliku toidu väärtustamise kaudu,” avas ta projekti sisupoolt.Üksvärava sõnul on, lisaks Hiiumaa tutvustamisele Eestis ja väljapool, eesmärk aidata kaasa kohaliku turismiettevõtlus­keskkonna arendamisele ning innustada potentsiaalseid investoreid.Üks osa projektist hõlmab külastusteekondade ja külastuspakettide loomist eri keeltes, sh rakenduse loomist, mille eesmärk on olla atraktiivne ja kaasaegne abiline Hiiumaa külastamisel.“Soov on võimaldada Hiiumaal omal käel ringi liikuda, saades seejuures osa Hiiumaaga seotud infost ja teenustest,” ütles Üksvärav. “Soov on ka, et säiliks ühelt poolt arhailisus ja see, mida Hiiumaale igaüks otsima tuleb, kuid et samas oleksime kaasaegsed ja külalislahked.”Projekt toob muutusedKristel Üksvärava sõnul on ootuspärane, et investeeringu tulemusena suureneb Hiiumaa külastajate arv ning koos sellega kasvab töökohtade arv teenindussektoris. “Samuti on soov pikendada Hiiumaa väga lühiajalist külastushooaega,” lisas ta.Edukat taotlust märkis ära ka Hiiumaa vallavalitsus transpordiameti peadirektorile Kaido Padarile saadetud kirjas, milles vald küsis suveks Hiiumaa liinile lisalaeva.“Käesoleva aasta veomahtuon arvestatava panuse andnud mitmed maakonnale olulised arendusprojektid – riigimaanteede ulatuslik remont, spordihoone rajamine jne. Rõõm on tõdeda, et arendustegevus jätkub ka järgnevatel aastatel – ees on näiteks Kärdla põhikooli ja lasteaia uue hoone ehitus. Samuti on heaks kiidetud maakonna turundus­projekt lähemaks kaheks-kolmeks aastaks, mis samuti üleveonäitajates kajastuma hakkab,” märgib Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja 27. septembril ametile saadetud kirjas.Eestist väljapoole on projekti sihtriikideks Soome ja Saksa­maa. Projekti ellu­viimiseks on aega kaks aastat – toetuse abikõlblikkuse periood on kuni augustini 2023. Kogu projekti maksumus on 562 500 eurot. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu fond.Rohelistesihtkohtade hõbetaseKolmapäeval, 29. septembril osales Kristel Üksvärav turismi­konverentsil, mis kandis nime “Kriis on võimalus”. Konverentsi järel sai Hiiumaa kätte roheliste sihtkohtade hõbetaseme tunnistuse ehk Green Destination Award’i. Tunnistuse võtsid vastuAnne-Ly Torstensson jaKristel Üksvärav.Konverentsil kuulutati välja ka Turismi Turundustegu 2021 võitja Veinitee. Veiniteele on ühinenud 19 Eesti veinimaja, mis kutsuvad inimesi linnast välja. Ühisturundus võimaldab väiketootjatel kulusid kokku hoida ning veini­huvilistel Eesti arenevast veinikultuurist paremat ülevaadet saada. Hästi on käima läinud koostöö kohalike toiduette­võtetega, kultuurisündmustega. Tänu Veiniteele on kogu Eestit kattev võrgustik avatud veinimajadest, kus saab suhelda otse pererahvaga ja maitsta piirkonnas kasvanud viljadest valminud jooke.Teised finalistid olid Saaremaa viikingiaasta ja elamusteenuste platvorm KYLAS.ee

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Sildid: Hiiumaa kui mereriik, Hiiumaa turismiklaster, toetus turismile