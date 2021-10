Terviseamet: haigeid lapsi ei tohi viia vanavanemate juurde!

Koolivaheaja järgselt suureneb perekondlike nakatumiste arv hüppeliselt ja terviseamet jagab soovitusi, kuidas seda vältida.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul suureneb koolivaheaegadel perekondlike nakatumiste arv hüppeliselt. “Tõus tuleb sellest, et lapsi viiakse sugulaste ja vanavanemate juurde hoiule, peetakse pidusid ja suguvõsa kokkutulekuid,” selgitas ta.

Härma lisas, et lastel on tavaliselt sümptomid väga kerged ja lapsevanemad ei märka neid. “Selleks kooli­vaheajaks ei tohi planeerida pidustusi, enne sugulastega kohtumist soovitame kodus teha enesetestimiseks mõeldud antigeeni kiirtest. Kui laps kaebab kergete haigussümptomite, näiteks kehva enesetunde või kõhuvalu üle, siis tasub kodus teha kiirtest.”

Härma kinnitas, et koolis esinenud COVID-19 haigestumiste korral või haigussümptomite tekkimisel tuleb pöörduda perearsti poole.

Ühtlasi paneb ta südamele, et ka vanemaealised sugulased ei võtaks kergekäeliselt hoiule haigussümptomitega või eneseisolatsiooni suunatud lapsi. “COVID-19 haigus on viinud haiglasüsteemi ülekoormuseni ja haiglaravi kohtade puuduseni, seepärast on eriti oluline, et eakad inimesed kaitseksid oma tervist, sest just neil on kõige suurem risk vajada haiglaravi.”

Terviseamet rõhutab, et kõik lihtsustatud karantiini suunatud lapsed peavad eneseisolatsiooni reegleid järgima ka koolivaheajal. “Lähikontaktsed lapsed ei tohi käia poes, kinos, teatris või kohvikus. Samamoodi ei tohiks laps minna ka reisile,” soovitas Härma veeta vaba aega värskes õhus.

Sildid: haigussümptomid, koolivaheaeg, terviseamet