Tänupink Tõnismaadele

LIINA SINIVEER

Leida Tõnismaa 100. sünniaastapäeval avati Lauka külas, koolisöökla ees tänupink, mille seljatoel kiri “Helde südamega kogukonna heaks Leida ja ErichTõnismaa. Täname”.

Pidulikul sündmusel osales poolsada inimest, eakaaslased, kooliõpilased ja pereliikmed.

Pingi avamisel kõneles Kõrgessaare osavalla vanem Liili Eller, Leidat meenutasid kauaaegne vallasekretär Ludmilla Träder, koolijuht Märt Rannast ning Tõnismaade tütar Helgi Põllo, kes osales tänupingi avamisel koos tütre Heleni ja tema lastega.

“Suurepärane ja tore, kui külas nii tavapärast abivalmidust niimoodi meeles hoitakse,” ütles Leida ja Erichi tütar Helgi Põllo Hiiu Lehele.

Eriliseks nimetas ta seda, et pingil on mõlemad koos, nii ema kui isa, kes elasid kõrge eani ning vaatamata hilisele abiellumisele jõudsid 60. pulmaaastapäeva tähistada.

“Selle sööklamajaga on emal ja isal tihe seos, isa on seda ehitanud ja ema siin palju peolaudu teinud – nende jalajälgi on selle pingi juures palju,” ütles Helgi.

Ehkki Leida ja Erichi mäletajaid jääb ajaga vähemaks, on väga hea, et mälestuspink annab ka uutele inimestele põhjuse küsida, kes nad olid, need head inimesed.

27. septembril 2001, kui Leida Tõnismaa pidas 80. juubelisünnipäeva, käis allakirjutanu tal külas ning hiljem avaldas Hiiu Leht temast portreeloo pealkirja all “Mitut moodi eriline inimene”. Toome ära katkendi tollasest leheloost: “ Leida Tõnismaa on mitut moodi eriline inimene; töökas ja tragi, samas tagasihoidlik ja tasakaalukas. Pere vanima lapsena kasvatanud täisinimesteks emata jäänud õed-vennad, abikaasaga koos rajanud Kõrgessaare valda Laukale ilusa kodu, mida ümbritseb rikkalik aed. Kaotanud poja ja kasvatanud Hiiumaa jaoks tähendusliku inimese – Hiiumaa Muuseumi peavarahoidja Helgi Põllo. Töötanud aastaid Lauka koolis käsitööõpetajana, pikka aega mõnuga vedanud naiste käsitööringi.”

Nüüd on Lauka koolimaja läheduses juba kaks nimelist tänupinki. Esimene avati 2019. aasta augustis kooli muusikaklassi akna all. See pink on kingituseks legendaarsele koorijuhile ja muusikaõpetajale Aili-Nelside Soobile, kes juhatas 1956. aastal asutatud Lauka segakoori kuni koori tegevuse lõpuni 2013. aastal – kokku 57 aastat.

