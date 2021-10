See lõhub meid

Mis iganes oli laupäevase meeleavalduse korraldajate eesmärk, see, mis välja tuli, lõhestab Eesti sügavalt kaheks. Ja lisaks sellele, et on nutmaajavalt kurb, kui su rahvas on kahes leeris, on see Eestit tabanud koroonakriisi järjekorras kolmandas laines ka väga ohtlik – inimesed ju surevad. Me kõik oleme sellest väsinud ja selle asemel, et hagu lõkkesse lisada, peaksime kõik koos püüdma tuld kustutada, aga ei…

Kaugel pole tõest Toomas Mattson, kes sotsiaalmeedias viskab meeleavaldusel toimunu üle võllanalja: “Uudisteagentuur BNS teatab, et nädalavahetuse vaadatuim film Eestis oli “007: Surm peab ootama”, mida käis vaatamas 7425 inimest. Vähevõitu,

võrreldes nendega, kes osalesid nädalavahetusel filmi “Sure ise ja võta ka sõber hauda kaasa” massistseeni filmimisel Tallinnas.”

Ja see pole nali, sest Eestis surevad liiga paljud COVID-19 tõttu. Nakatumise leviku näitajad aga on juba niigi kõrged ja suurhaiglate arstid ja õed töötavad piiripealsel pingel.

Veel tänavu aprillis kiitis EKRE juht Martin Helme vaktsineerimist kui ainsat vahendit nakkuse leviku piirangutest väljumiseks. Vt fotot lk 3. Nüüd soovitab ta meile COVID-19 raviks ivermektiini, mis selle tootja, ravimifirma Merck kodulehe andmetel on parasiidiravim ja mõeldud kasutamiseks eelkõige veterinaarias ehk loomadel.

“Oma lambakasvataja päevil süstisin ma ivermektiini lammastele usside vastu. Aitas kenasti! Soovitan soojalt ivermektiini kõigile teistelegi lammastele!” kirjutas Nils Niitra sotsiaalmeedias.

Me ei ole ju lambad – mõelgem oma peaga.

26. oktoober 2021

