Saaremaa valla uus koalitsioon jätkab nelja abivallavanemaga

Meriliis Metsamäe

Reedel allkirjastasid Kuressaare raekojas valimisliit Terve Saare­maa, Reformierakond ja Keskerakond koalitsiooni deklaratsiooni ning juba on kokku lepitud, et uues vallavalitsuses on senise viie abivallavanema asemel neli.“Oleme leppinud kokku, jätkata koostööd Saaremaa valla juhtimisel, meil on toimunud koalitsiooni lepingu tegemise nimel kaks ühist koosolekut,” rääkis Terve Saaremaa poolt läbirääkimisi juhtiv Madis Kallas.“Kuna me tunneme üksteist hästi ning teame, mis on meie ootused ja soovid, teame, mida soovime uues koalitsioonilepingus muuta, siis on kõik kulgenud konstruktiivselt, mis aga ei tähenda, et meil poleks asju mida üheskoos arutada.”Madis Kallase sõnul on teemasid, mida läbi arutada, väga palju, aga üks teema, mis on kõiki huvitanud, on kogukondade ja piirkondade kaasamine. “Siin teeme koostööd kõigi rahva poolt volikogusse mandaadi saanud jõududega, kas nad kuuluvad koalitsiooni või mitte,” lausus vallavanema kandidaat.Reformierakonna poolt läbirääkimisi pidav Jaanus Tamkivi ütles, et kombates esialgseid seisukohti, võis aru saada, et motivatsioon selle koalitsiooniga edasi minna on täiesti olemas. “Iga aastaga on tekkinud juba piisavalt kogemusi, mis tähendab, et meie koostööl võiks tulevikus olla sisu ja teotahet,” tõdes ta, lisades, et periood Saaremaa arengus saab olema viljakas.Samas märkis Tamkivi, et neil on oma eelistus abivallavanema kohtade osas olemas, aga valik toimub siin valimistulemusi arvestades ja seepärast konkreetset tulemust täna veel ei tea.“Kindlasti tahame lepingusse saada piirkondliku otsustamisõiguse suurendamise, aga konkreetne teema on kõik see, mis puudutab lasteaia kohtade teematikat. Meil on konkreetne lubadus, teistel oli see veidi pehmemas vormis.”Keskerakonna esinumber Mihkel Undrest tõdes, et senised neli aastat koos on olnud imelühike aeg, kuid ees ootava nelja aastaga tahetakse kindlasti palju ära teha, et elu läheks ikka Saaremaal paremaks. “Abivallavanema kohast on veel vara rääkida ja see pannakse paika pärast seda, kui on koalitsioonileping alla kirjutatud,” rääkis ta, lisades, et kindlasti on erakonna jaoks haridus üks olulisemaid teemasid.Madis Kallas märkis, et loodav koalitsioon võtab suure vastutuse ja püüab seda üheskoos täita, arvestades, et iga Saaremaa piirkond, iga Saaremaa valdkond ja mis kõige tähtsam, iga Saaremaa inimene on oluline.Hetkel on plaan jõuda koalitsiooni läbirääkimistega ühele poole 5. novembriks. Uus vallavalitsus on paanis kinnitada volikogu 19. novembri istungil.

Sildid: Keskerakond, koalitsioon, Reformierakond, Terve Saaremaa