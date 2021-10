Pool miljonit vaba raha uuele volikogule

Maksu- ja tolliameti esialgsetel andmetel laekus septembris Hiiumaa valla eelarvesse 842 627 eurot tulumaksu. See on 8,8 protsenti enam kui mullu samal kuul – septembris 2020 laekus tulumaksu 774 578 eurot.

Mullusega võrreldes on tulumaksulaekumine tugevasti plussis ka aasta üheksa kuu kokkuvõttes. Kokku laekus sel perioodil vallale 7,46 miljonit eurot tulumaksu, mullu sama ajaga ligi 6,99 miljonit eurot. Tulumaksulaekumise kasvuks teeb see 6,9 protsenti.

“Eestil läheb hästi. Pärnus 2 miljonit eurot, Saaremaal 1 miljon eurot, Hiiumaal pool miljonit eurot rohkem tulumaksu kui aasta eest. Elanike arve vaadates liigutakse üsna ühes tempos,” kommenteeris vallavanema asendaja Hergo Tasuja oma blogis. “Meie puhul tähendab see, et uus volikogu saab nii-öelda kingitusena u 0,5 miljonit lisa­vahendeid, mida eelarvestrateegias või 2022 eelarve­projektis veel ära paigutatud ei ole. Seda saame teha siis, kui 2021. aasta tulumaksu andmed selged ning üle­laekumise täpsed arvud selged.”

HIIU LEHT

Hiiu Leht | Hiiu Leht

Sildid: lisavahendid, maksu ja tolliamet, tulumaksu laekumine