Politsei palve teenindusettevõtjatele

Eestis on taas koroonaviirusesse nakatumine kasvamas ning viiruse leviku piiramiseks jätkuvad sammud vältimatud.

Oleme ettevõtjatega teinud kokkuleppe, et tavapärase töö jätkumiseks kontrollivad ettevõtted oma klientide COVID tõendeid. Näeme piirangute kontrolle tehes, et suur osa ettevõtjatest kontrollivad tõendeid korrektselt ja hoiavad sellega klientidele mõeldud alad turvalisena. Paraku näeme ka seda, et osa ettevõtteid teevad kontrolle näiliselt või ei tee seda üldse.

Teame, et siseruumides levib viirus kiiremini kui välitingimustes, mistõttu on söögi- ja meelelahutuskohtades eriti tähtis nakkuse võimalik levik miinimumini viia. Igapäevane praktika näitab, et kui nakkuse leviku piiramiseks kehtestatud piirangutest peetakse korrektselt kinni, siis saavad turvaliselt ja ohutult toimuda isegi suhteliselt suure rahvahulgaga üritused. Vähetähtis pole ka see, et piirangute järgimisega ei kaitse ettevõtted mitte ainult oma kliente, vaid ka oma töötajaid, kes puutuvad iga päev kokku kümnete ja sadade inimestega.

Mõistame, et ettevõtetel on selles kriisis olnud juba pikka aega keerulised ajad. Eesti elu avatuna hoidmiseks peame siiski ühiselt edasi pingutama ning tegema kõik mis võimalik, et viiruse levikut aeglustada. Seetõttu juhime tähelepanu, et COVID tõendite kontrollimise kohustus lasub ettevõtetel ja tõendeid tuleb kontrollida enne klientide teenindama asumist.

Nii Terviseamet kui ka Politsei- ja piirivalveamet pööravad edaspidi senisest enam tähelepanu COVID tõendite kontrollile ette­võtetes. Eelkõige kontrollime neid ettevõtteid, mille kohta oleme saanud info, et selles kohas võib olla puudujääke tõendite kontrollimisel. Kui avastame rikkumise, siis esialgu jääb ettevõttele aeg korrektuuride tegemiseks ja mõne aja pärast teeme järelkontrolli. Korduvate rikkumiste puhul alustame menetlust, mille käigus on võimalik määrata ka rahatrahv. Kontrollkäike ettevõtetesse teeb Politsei- ja piirivalve­amet nii eraldiseisvalt kui ka koos Terviseametiga.

Hoiame üheskoos kokkusaamiskohad turvalised, et elu Eestis saaks edasi toimida võimalikult normaalselt. Aitäh, et hoolite!

Kaido Kõplas

Lääne prefektuuri prefekt

Sildid: COVID tõend, kontroll, koroonaviirus