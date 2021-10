“Mina enam aru ei saa, mis pidi see tuul puhub ja mille eest EKRE seisab. Vaktsineerimise vastasus on Eesti rahvast hävitav, eestluse vastu ja oma rahva vastu suunatud otsene ja tahtlik tegevus. Ülemaailmse surmavalt lõppeva viiruse vastu võitlemine peaks olema meie kõigi ühine asi, Eesti rahva asi, rahvuse säilimise asi. EKRE on oma suuna pööranud otseselt Eesti rahva vastu ja kutsub üles Eesti rahvust hävimisele, rahvast nakatumisele ja viirusesse surema. Mitte ainult levivasse viirusesse, vaid ka paljud plaanilised haiged ei mahu haiglatesse, ei pääse ravile, ei saa operatsiooni jne. Suureneb suremus, rahva hävinemine. Sellega ma nõustuda ei saa, seepärast ka lahkusin EKREst. Eesti eest.”

