Parvlaev Leiger siirdus dokki

Eilsest kuni oktoobri lõpuni tehakse parvlaeval Leiger plaanilisi dokitöid ning Hiiumaa liinil sõidab Leigri asemel parvlaev Regula.

TS Laevad teatas, et kõikide parvlaevade puhul on plaanilised dokitööd vajalikud, et pidada kinni laevade klassifikatsiooniühingu reeglitest. Nendest tulenevalt peab iga viie­aastase perioodi jooksul kahel korral tegema parvlaevade korpuse veealuse osa ja mehhanismide ülevaatuse ning vajalikke hooldustöid kuivdokis.

Koostöös Transpordi­ametiga on vedaja

21.–27. oktoobrini lisanud hommikustele aegadele lisareisid, mis väljuvad Rohu­külast kell 8.30 ja Heltermaalt kell 10. Muu sõiduplaan jääb dokitööde ajaks samaks. E-pileteid on võimalik osta ka Regula reisidele. Esimese reisi Hiiumaa liinil tegi Regula juba kolmapäeva, 20. oktoobri õhtul, väljudes kell 22 Rohu­külast. Lisaks teenindab Hiiumaa liini reisijaid tavapäraselt parvlaev Tiiu.

Parvlaev Regula on väiksem ja mahutab 400 reisijat ning kuni 65 sõidukit.

