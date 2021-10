Neljal poisil sama sünnipäev

Neljapäev, 23. september oli Hiiumaa haiglas erakordne, sest ühe päeva jooksul nägi ilmavalgust neli poisslast. “See, et ühel päeval sünnib neli last, on väga erakordne,” kinnitas haigla juhatuse liige Riina Tamm. Oma praktikast mäletab ta, et viimati sündis haiglas nii palju lapsi ühel päeval 30 aastat tagasi.

Kui eelmisel aastal sündis Hiiumaa haiglas kokku 44 last, siis selle nädala alguse seisuga on tänavuaastase sünnipäevaga juba 45 last ja kolm kuud on aasta lõpuni veel aega. Selle aasta september aga on haigla sünnitusosakonnas olnud eriti viljakas – sündinud on juba kümme last – viis poissi ja viis tüdrukut.

Nelja-lapse-neljapäeval valisid kaks last ilmaletulekuks hommikupoolse öö, kaks last pealelõuna. Kolme sünnituse juures viibis ka pereliige.

Tavaliselt tegelevad haiglas sünnitajaga ämmaemand ja naistearst ning neid toetab hooldaja. Tamm ütles, et sel päeval kutsusid nad tööle veel ühe ämmaemanda, kes naistekabinetis vastuvõttu tegi. Üldse töötab Hiiumaa haiglas viis ämmaemandat, kolm naistearsti ja üks lastearst.

Selle nädala algul olid nii emad kui lapsed juba oma kodudes.

KATI KUKK

