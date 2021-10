Muinsuskaitseameti aastapreemiate nominendid

Muinsuskaitseamet annab igal aastal välja aasta­preemiaid, et tänada ja tunnustada möödunud aasta parimaid kultuuripärandi säilitajaid ja arendajaid. Tänavustele preemiatele esitati kokku 79 kandidaati üle Eesti. Eile avalikustas amet välja valitud nominentide nimed.

Pikas nimekirjas leidub kahes kategoorias kolm Hiiumaa nime: üks objekt ja kaks organisatsiooni. Hästi restaureeritud mälestise preemiale kandideerib Kärdla kirik, samas kategoorias on nominendid veel Tori hobusekasvanduse hoonetekompleks ja Viljandi mõisa peahoone.

Pärandihoidja kategoorias on Hiiumaa nominente koguni kaks: OÜ Hiiumaa Energiakeskus, mis hoolitseb vana Kärdla elektrijaama säilimise eest ja Külaselts Muhv.

Muinsuskaitseameti aastapreemiate nominendid valib välja ekspertidest koosnev žürii avaliku ideekorje käigus tehtud ettepanekute põhjal. Žürii esimehe, Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul räägib kandidaatide püsivalt kõrge arv sellest, et kultuuripärand on inimestele oluline.

“Eriti rõõmustav oli üles seatud kandidaatide rohkus pärandi tutvustaja ja pärandihoidja kategooriates,” ütleb Siim Raie. “Neid inimesi, kes südame sunnil ja omast heast tahtest ning ajast hoiavad ja hooldavad meie ühist kultuurivara, on nii vabatahtlike kogukonnaliidrite kui ka omavalitsusjuhtide hulgas.”

Muinsuskaitseameti aastapreemiaid jagatakse kokku

13 valdkonnas: hästi restaureeritud mälestis, hästi restaureeritud kunstimälestis, hästi taastatud hoone muinsus­kaitsealal või kaitsevööndis, uus ajaloolises keskkonnas, aasta leid, aasta tegu, pärandi tutvustaja, pärandihoidja, parim uurija, hea restauraator ja hea koostööpartner, lisaks antakse välja ka muinsuskaitse elutööpreemia ning Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia.

Preemiasaajad kuulutatakse välja 11. novembril MOMU Mootorispordi muuseumis.

Sildid: aastapreemiad, muinsuskaitseamet, nominendid