Mina iseoma tarkusest…

Liiga vähe ja liiga hilja – selline oli Erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallase hinnang Kaja Kallase valitsuse COVID-19 piirangute kohta ETV saates “Esimene stuudio”.

Kui lugeda tänase Hiiu Lehe arvamusküljel Viiga Senecali jagatud kogemust oma kodukandist Kanada kauges põhjaprovintsis, tuleb tunnistada, et ühel Kallasel on õigus. Teisalt, kes keelab meil endil ennast kaitsta – miks mitte küsida vaktsiinitõendit, kanda maski ja hoida vahemaad ilma valitsuse otsusetagi. Nii nagu teevad mõistlikud inimesed näiteks… Kanadas.

Viiga Senecal on hiidlasest kapteni Gustav Tengi üks järeltulijaid, lõpetanud Tartu Ülikooli ja elab nüüd Kanadas. Sel sügisel Eestis nähtud tõrjuv suhtumine vaktsiinidesse ja protest maski kandmise vastu oli tema jaoks üllatus. “Kas Eesti koolides enam bioloogiat ei õpetata?!” uuris ta.

Nagu ütles Arkadi Popov Ringvaates, et arusaam, vaktsiini oleks ikka vaja olnud, tuleb paljudele sel hetkel, kui hing juba paelaga kaelas ja arstidki ehk enam aidata ei saa. Üks hea tuttav, kes koroona läbi põdes, ütles omaenda raskele kogemusele tuginedes, et nii hullu haigust ei soovi kellelegi ja sellepärast lõpetas ta vahepeal pooleli jäänud vaktsiinikuuri ka teise kaitsesüstiga. Tundub uskumatuna, et isegi mõned patsiendid, kes COVID-19 läbi põdenud, suure osa kopsude töövõimest kaotanud ja napilt ellu jäänud, kahtlevad ka pärast põrgust tagasitulekut ikka veel vaktsiini vajalikkuses ja kasulikkuses. Mis see küll on? Kas hoolimatus iseenda ja teiste suhtes, harimatus ja valeprohvetite kuulamine või säärase mulgi liigne eneseusaldus – mina iseoma tarkusest tean?

Kui piirangute seadmist lükkas valitsus edasi sellepärast, et mitte kaotada populaarsust valimiste eel, siis see on kahetsusväärne.

Kui rasket nakkushaigust kasutatakse oma­enda väikese poliitpopulaarsuse kasvatamiseks, nagu seda teeb EKRE, on see lihtsalt alatu.

Meil on alati võimalus kuulata poliitikute asemel teadlasi ja teha ise mõistlikke otsuseid.

22. oktoober 2021

Sildid: COVID-19, piirangud, poliitikud, teadlased