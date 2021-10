Matkasime Suuremõisa pärandkultuuri radadel

Julia Gurjeva

Käina Koolis sai selle aasta spordinädal avapaugu õppematkaga. Hommikune puder koolimajas maitses hästi ja andis lisaenergiat. 1.–4. klassi õpilased sõitsid bussiga sihtpunkti, Suure­mõisa lossi juurde, kus neid ootas neli töötuba.Iidsete pargipuude töötoas lahendasid õpilased mõistatust: mida puud mõtlevad? Vaja oli ära tunda, mis puuga on tegemist. RMK Ristna külastuskeskuse teabejuhi Liis Sooniku juhendamisel kasutasid lapsed n-ö spikrit: pilte igast puuliigist ja puutüvest välja saetud kettaid.Suuremõisa põhikooli õpetaja ja Hiiumaa giid Sirje Heinma jutustas, kuidas sada aastat tagasi tekkisid Eesti mõisamajadesse koolid. Paljud neist on praeguseks suletud. Hiiumaal aga on koguni kaks mõisakooli, kus õppetöö veel toimub: Suuremõisa laste­aed-põhikool koos Hiiumaa ametikooliga ja Emmaste põhikool.Lossilegendi kuulates olid õpilased väga põnevil, kas kummitusratsanik juba kappab kuskil oma rohelisel hobusel? “Õpilased olid distsiplineeritud, võtsid agaralt osa vestlustest ja näitasid üles huvi teema vastu. Olen päevaga väga rahul ja loodan ka edaspidist koostööd,” ütles Sirje Heinma peale algklasside pärandkultuuri ainetundi.Savikoja tunnis said õpilased kasutada oma fantaasiat ja käteosavust. Kokku valmis üle 80 erilise kujukese. ”Minule üldiselt väga meeldis kogu see päev,” andis tagasisidet Pühalepa Vabaajakeskuse juht Klaire Leigri, “rabelemist oli küll palju, kuna nii suurele hulgale korraga ei ole ma keraamikat õpetanud. See oli paras katsumus, et iga abivajajani jõuda. Lapsed aga olid ääretult tublid ja suur rõõm oli nendega koos keraamikaga tegeleda! Imetlesin kogu korraldust: terve kool korraga väljas, kes ratastega, kes bussidega ja kõigile jätkus tegemisi.”Oma loovust ja kannatlikkust näitasid õpilased üles klaasikojas, kus klaasimeister Külvi Kummeri professionaal­se käe all valmisid ühistööna klaasist kunstiesemed, mis kaunistavad nüüd õpilaste klassiruumi.5.–9. klassi õpilased said Suuremõisa sõita jalgratastega. Start algas Käina koolimaja juurest ja sõitjad startisid teekonnale klasside kaupa viieminutiliste vahedega. Teekonda Käinast Suuremõisa turvas politseiauto. Õpilased jõudsid sihtpunkti umbes poole tunniga ja iga klass suundus oma tundi-töötuppa.Pühalepa kirikus tõi diakon Triin Simson välja huvitavaid fakte kiriku ajaloo kohta. Orelimäng muutis tunni müstiliseks ning õpilased olid vaimustuses.Kirikust 300 meetrit põhja pool asuvad Vanapagana kivi ja Põlise leppe kivid. Paljud õpilased teadsid kaasa rääkida nende ajalooväärtuste tekkimise loole, millest Hiiumaa giid Marju Lippur neile jutustas. “Õpilaste ja koolitaja vahel toimus põnev diskussioon. “Lastel silmad särasid! See oli vahva,” jagas oma rõõmu Marju Lippur.Hiiumaa Ametikooli palkmaja ehituse eriala üldõpetaja Andres Veel rääkis õpilastele, kuidas puidutöötlemispinki ohutult kasutada ja pakkus sooja teed. Vanemate õpilaste ühistööna valmisid päeva lõpuks jalakapuust pingid. Puutöötunni tegi põnevaks see, et igal klassil oli oma tegevus­etapp ja tund pakkus õpilastele huvitavaid väljakutseid.Suuremõisa lossi aias tutvustas aednik Merje Suits õpilastele puid ja taimi. Õpilased said korjata eriliste taimede seemneid ja need isevolditud paberist seemnekotikeses koju kaasa võtta. Nii mõnigi õpilane ütles, et proovib kodus, kas taim hakkab kasvama. Aednik kommenteeris oma tundi nii: “Kiidusõnad üheksandale klassile ja nende klassijuhatajale, kes olid väga asjalikud. Nad esitasid küsimusi, tegid kõik kaasa ja tekkis ka pikemaid arutelusid. Õpilased olid kogu õpitoa vältel asjasse pühendunud.”Palade loodusharidus­keskuse juhataja Karin Poola tutvustas õpilastele Suuremõisa tiikide liigirikast elukeskkonda ja õpilased said seda mitmekesisust avastada ja uurida.Kui praktilised õppetunnid olid lõppenud, ootas õpilasi, õpetajaid ja töötubade läbi­viijaid Pühalepa Vabaaja­keskuse hoovi peal soe herne­supp ja õnneloos, mille iga loos võitis. Peaauhinnaks õnne­loosis oli Spordi­muuseumi külastuse kinkekaart tervele klassile. Selle tõmbas välja üks 9. klassi õpilane.Lõunasöögipausiga ei olnud õppematk veel läbi, sest õpilastel tuli sõita Käinasse tagasi. Samuti nagu tulles, saatis õpilasi ka tagasiteel kogu teekonnal politseiauto. Politseiametnik Helle-Triin Nisumaa kiitis kooliõpilasi: “Kõik on tublid, tunnevad liiklusreegleid ning on näha, et järgivad õpetajate korraldusi maanteel klassiga liikumisel.”Hommikul kell 8.40 alanud sportlik õppematk Suure­mõisa pärandkultuuri radadele lõppes õpilaste jaoks kell 14.40, kui viimased klassid kooli juurde tagasi jõudsid. Käina kooli direktori Ermo Mäeotsa sõnul oli õppepäev tõeline spordipäev. Õpetajate ja õpilaste arvates oli päev põnev, õpetlik ja väljakutset pakkuv.Käina kool tänab kõiki koostööpartnereid professionaalse koostöö ja meeldejääva õppepäeva eest!

Käina kooli huvijuht

