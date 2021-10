Looduse veidrused – lindude segaabielu ja valge linavästrik

Maie Vikerpuur

Esmakordselt Eestis registreeriti Hiiumaal Kanada lagle ja hall­hane segapaar, kel oli ka järeltulijaid.

Ilmavõrgust uurides selgus, et lindude n-ö segaabielud mõne liigi puhul väga haruldased polegi, antud juhtum aga kogenud lindudeuurija, Eesti ornitoloogiaühingu liikme Leho Aaslaiu kinnitusel küll.

“Sel aastal pesitses Hiiumaal Kanada lagle (Branta canadensis) ja hallhane (Anser anser) segapaar. Kui hallhani on meil tavaline pesitseja, siis Kanada lagle on võõrliik, kes on sisse toodud Põhja-Ameerikast Euroopa linnuaedadesse ja sealt pagenud loodusesse,” selgitas Aaslaid. “Kanada laglede suurimad kogumid läbirändel on Hiiumaal olnud kuni 250 isendit. Esimene kanada lagle pesitsus Hiiumaal registreeriti 2016. aastal. Selline segapaar aga on esimene juhtum kogu Eestis,” märkis ta.

Valged linnud

Sel suvel köitis Hiiumaal tähelepanu ka üleni valge linavästrik (Motacilla alba). “Tõenäoliselt koorus ta peale jaaniaega Käinas, kus teda kohati kuni oktoobri alguseni,” rääkis Aaslaid. Seal jäi valge linavästrik ka Maie Vikerpuuri kaamerasilma ette.

“Albinism lindude hulgas on küllaltki haruldane ja igal aastal kindlasti neid ei kohta, aga näiteks 2017. aastal nähti Kärdlas üleni valget must­rästast,” meenutas

Aaslaid veel ühte juhtumit Hiiumaalt.

Lindude segapaarid

Ornitoloogiaühingu lehelt leiab 2006. aastast pärit info, et Eestis on registreeritud lambahänilase (Flava flava) ja kuldhänilase (Citreola citreola) segapaari edukas pesitsemine.

Samas kirjutatakse, et n-ö kõrvalehüppeid esineb ka varblastel ja nii võivad kodu- ja põldvarblased ka omavahel ristuda. “Seejuures tekivad väga kummaliste sulepartiidega isendid. Näiteks võib muidu põldvarblase moodi isase varblase pea olla pärjatud halli pealaega, emaslinnud võivad saada aga väga eriskummalise kirju sulemustri,” on samas kirjas.

Eriti sagedased on looduses aga koduvarblase ja Hispaania varblase ristumised, mille tulemusel on näiteks Maltal ja Sitsiilias välja kujunenud hübriidsed püsipopulatsioonid.

Ka suur-konnakotkastel esineb segapaare väike-konna­kotkaga. Samuti võib esineda segapaare turteltuvi ja kaelus-turteltuvi vahel, kuid looduses on see siiski väga haruldane.

