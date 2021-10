Läheme valima

Hiiumaa oli nelja päeva kokkuvõttes eel- ja e-hääletanute protsendiga (19,2% ja 1614 hääletanut) Eestis esirinnas. Väga paljudel, neljal viiendikul valijaist ehk 6800 valijal oli eilseks veel oma kodanikuõigus kasutamata ja -kohustus täitmata.

Kohalikel valimistel saab veel anda oma hääle täna, homme ja ülehomme. Täna on ilma­ennustuse järgi kõikjal Eestis torm. Eile, selle juhtkirja kirjutamise ajal, võis veel loota, et ehk see va “proknoos” paika ei pea. Täna siis näeb, kuis läks – valijad ei taha ehk ninagi uksest välja pista?

Valima aga peab. Kindlasti. Sõltub ju sellest, kelle me oma elu korraldama valime, meie valla elu-olu järgmisel neljal aastal.

Eile pöördus peaminister Kaja Kallas vaktsineerimata inimeste poole, paludes neil mitte välja minna ega kohtuda teiste inimestega. Põhjuseks, et Eesti jõudis koroonanakatumistega punasesse ehk väga kõrge riski tasemeni ja haiglate koormus on juba väga suur.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kutsus üles inimesi, kes märkavad asutusi, mis reegleid eiravad – ei küsi COVID-tõendit –, sellest teavitama terviseametit või politseid.

Kas valima ikka tohib minna? Ja kas COVID-tõendit on vaja ka valimisjaoskonnas oma kodanikukohustuse täitmiseks?

Hiiumaa valla valimiskomisjoni esimees Annika Grauberg kinnitas, et tõendit vaja ei ole ja kodaniku õigust valida ei saa takistada keegi.

Küll kehtivad valimisjaoskondades hääletamisel samasugused ohutusnõuded nagu ülejäänud avalikus ruumis. Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema valmis: kandma hääletusruumis maski, hoidma teistega vahet, desinfitseerima käsi, võimalusel lubama eakad järjekorras ette ja võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.

15. oktoober 2021

Sildid: e-häälretus, eelhääletus, valimised