Kogukonna tegijaiks tunnistati tankla rajajad

Liina Siniveer

Ettevõtlusnädal tipnes eelmise aasta silmapaistvamate ette­võtete ja ettevõtjate väljakuulutamisega. Erandlikult anti seekord kolm tiitlit Kogu­konna tegija 2020 – kõik Kõrgessaare tankla rajamise eest.Kogukonna tegijateks tunnistati AS Jetoil, Hiiumaa Tarbijate Ühistu ehk Coop Hiiumaa ja Hiiumaa vald, kes koostöös ehitasid Kõrgessaare alevikku nii vajaliku tankla.Vallavanema asendaja Hergo Tasuja tõstis esile kolme partneri head koostööd ja ütles, et see tankla tähendab rohkemat kui pelgalt kütusepaagi täitmise võimalust.Valminud tankla lahendas Kõrgessaare-Kõpu piirkonna olulise kitsaskoha, mis tekkis 13 aastat tagasi, peale toonase Kõrgessaare valla viimase, Lauka külas asunud tankla sulgemist 2007. aastal. Peale seda jäi piirkonna kaugemate kohtade jaoks lähim tankla kuni 40 kilomeetri kaugusele Kärdlasse.ASi Jetoil juhatuse liige Sander Kopli ütles, et ettevõte tegut­seb Hiiumaal juba paar­kümmend aastat ning omades tanklat Käinas, Kärdlas ja Heltermaal, tundus loogiline laiendada tanklavõrku edasi Kõrgessaarde. Kopli tõi esile, et ettevõttel oli vajalik struktuur, töötajad ning ka ökonoomne tanklalahendus olemas. “Otsustavaks sai valla ja Coop`i tugi,” rõhutas Kopli.Tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons ütles, et Kõrgessaare tankla on hea näide sellest, kuidas Hiiumaal tulekski asju teha ja tõdes – koostööst sünnivadki kõige paremad tulemused. Ühistu pood Kõrges­saares valmis juba 2000. aastal ja juba siis oli sinna kõrvale planeeritud tankla, kuid seni ei leidunud huvilist, kes tankla oleks ehitanud ja seda pidanud. Võimalus tekkis alles 2018. aastal, kui tankla arendus ühistu ja valla koostöös ette võeti.Lillekimbud, diplomid ja sündmuse puhuks OÜs Ideeklaas valmistatud tänumeened laure­aatidele andsid üle arendus­keskuse juhataja Liis Lukas, vallavanema asendaja Hergo Tasuja ja Ettevõtjate liidu juhatuse esimees Arno Kuusk 7. oktoobril Suure­mõisa lossis toimunud koosviibimisel.Külaliste seas oli nii ettevõtluse kui vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustuse saamiseks esitatud nominendid ja nende esitajad. Kõik said kaasa elada laureaatidele ja vaadata korraldajate poolt varem tehtud video-intervjuusid, milles tänavused tiitlisaajad oma ettevõtet ja tunnustust pälvinud tegu tutvustasid.Ettevõtteid ja ettevõtjaid tunnustati kokku kaheksas kate­goorias, nagu see on olnud ka varasematel aastatel. Kui kuue kategooria puhul teeb otsuse arenduskeskuse määratud viieliikmeline komisjon, siis kaks aunimetust – Väike ja visa ning Aasta tegu – selguvad Hiiumaa Ette­võtjate Liidu (HEL) liikmete hääletusel.Kandidaate tunnustamiseks said esitada kõik soovijad.

