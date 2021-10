Kogenud iluteenindajad kolisid kaubanduskeskusesse

HELJA KAPTEIN

Uus COOPi kaubanduskeskus Käinas võttis oma tiiva alla ka ilusalongi – uutes ruumides leiab klient nii juuksuri, kosmeetiku kui küünetehniku, aga ka solaariumi.

Asukoht on uus, aga kõik Käina ilusalongi töötajad väga kogenud. Näiteks küünetehniku ja ka selle ala koolitajana tuntud Viiri Martin teeb maniküüri juba 17 aastat. Tema käe all saavad kliendi küüned maniküüri, geellaki või hoopis kunstküüned. Nüüd õppis Viiri juurde uue eriala ja paigaldab ka juuksepikendusi – soovijad saavad enda soengule lisada juukseid, värvilisi salke. Tema teada mujal Hiiumaal sellist teenust veel ei pakuta.

Kosmeetik Jaanika Kaev, kes seda ametit pidanud 18 aastat, pakub külastajaile hulga erinevaid teenuseid. Lisaks näohooldusele värvib ripsmeid ja kulme, teeb nii maniküüri kui pediküüri, ka geellakiga, samuti depilatsiooni ja laseb püstoliga kõrvalestadesse auke – ikka kõrvarõngaste jaoks.

Juuksur Edith Niit on soenguid teinud juba 27 aastat järjest. Vahepeal nii Tallinnas kui Vormsil sama ametit pidanud, otsustas ta nüüd kodusaarele tagasi tulla. Juuksuris, nagu ikka, saab juukseid lõigata, pesta, värvida-triibutada või soengut teha. “Ka patsi punumine ja lokkide keeramine pole mulle võõras,” ütleb Niit. Olulise teabena lisab ta, et tänapäeva lokid ei ole kahused nagu lambavill, jäävad loomulikud ega kahjusta juust.

Edith ütleb, et tema juurde võivad tulla nii pisipõnnid kui vanaisad, kõik saavad hoolitsetud välimuse: “Kõige enam tuleb salongi naisi juukseid värvima, mehed käivad juukseid lõikamas ja lapsed saavad ka kalasabapatsi pähe, kui soovi on. Pole tundmatut probleemi, kõigega saame hakkama!”

Lisaks saab ilusalongis käia D päike solaariumis. Viiri Martin ütles, et uued solaariumilambid on nahasõbralikud ja D päike päevituslampide kiirgusintensiivsus samaväärne loodusliku päikesega. Tema sõnul tähendab see, et need päevitusseadmed annavad sama palju UVB ja UVA kiirgust nagu looduslik päike: “D päikese all päevitades saab sarnase ultraviolettkiirguse doosi kui viibides Vahemere päikese käes keskpäeval,” ütles Martin ja lisas, et tahtsid nad neid lampe just psoriaasi ja teiste nahaprobleemide leevendamiseks.

Kõik kolm iluteenindajat töötasid varem koos kunagises Käina salongis Loret.

Sildid: ilusalong, iluteenindajad, uus Käina coop