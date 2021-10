Koalitsioonikõnelused algasid

Harda Roosna

SDE ja valimisliidu Ühine Hiiumaa koalitsiooni­kõnelused käivad, kas uues voli­kogus on kaks või kolm koalitsiooni­partnerit, selgub nädala lõpuks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning valimisliit Ühine Hiiumaa (ÜH) esindajad kohtusid esmaspäeva õhtul, et alustada läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks.

“Omavaheliste kõneluste kõrval on kavas konsultatsioonid teiste nimekirjadega, otsimaks ühisosa laiapõhjalisema koalitsiooni tarvis,” on kirjas saadetud ühises pressiteates ja see jätab võimaluse ka ülejäänud neljale nimekirjale.

Pressiteates on kirjas, et kõneluste arengust ning edasistest plaanidest teavitatakse avalikkust nädala lõpus.

Esmaspäeval, peale valimis­tulemuste selgumist, ütles valijailt kõige rohkem, 437 häält saanud Tasuja Hiiu Lehele, et tema sooviks kõigi nime­kirjadega suhelda ning edasine sõltub sellest, kui avatud on teised volikogusse pääsenud nimekirjad ja kui palju on neil soovi koostööks.

Vallavolikogu valimistel said sotsiaaldemokraadid volikogus seitse ja Ühine Hiiumaa viis kohta, mis annab 23kohalises vallavolikogus häälteenamuse.

Kas kolmekesi?

Veel ütles Tasuja, et kui koalitsioonipartner Ühine Hiiumaa mõtet toetab, võiks koalitsiooni kaasata kolmanda osapoole – kas seda tehakse, selgub nädala lõpuks.

“Mina selles suhtes isiklikult ei välista küll kedagi, kui see soov on mõlemapoolne ja on soov Hiiumaad arendada,” ütles Tasuja esmaspäeval. “Kui vaatame valimis­programme, siis tegelikult tuleb ju tõdeda, et neis ei olnud väga suuri erimeelsusi või seda, et üks soovib nii-öelda joosta ühes suunas ja teine 180 kraadi teises suunas.”

Küsimusele, kas takistuseks võivad saada isikutevahelised vastandumised valimis­kampaania käigus, vastas Tasuja, et tema ise püüdis oma valimiskampaanias jääda viisakaks ja nende nimekiri käitus samamoodi. “Omalt poolt ei kavatse ka peale valimisi isikuid rünnata või isikutepõhiselt otsuseid teha – sisuline töö peaks olema esmatähtis,” lisas ta.

Uus aasta tuleb keeruline

“Selge on see, et järgmine aasta tuleb keeruline – järgmise aasta plaanid on lahkuva vallavolikogu poolt lukku löödud ja kui nüüd uus seltskond tuleb laua taha ja tahab kohe esimesel aastal hakata midagi omalt poolt lisama, siis seda ressurssi on 2022. aasta peale leida,” selgitas vallavanema asendaja.

Lootus, et hea tulumaksulaekumine jätab uuele voli­kogule jagamiseks pool miljonit eurot, on tema sõnul jätkuvalt õhus, kuid investeeringute asemel tuleb seda ilmselt kasutada palgatõusuks. “Palgasurve tõttu tuleb meil nüüd palkadele otsa vaadata – on need siis huvihariduse õpetajad või kokad meie köökides,” nentis Tasuja.

Sildid: koalitsioonikõnelused, laiapõhjaline koalitsioon, palgasurve