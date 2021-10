Kes koputab uksele?

Valimistenädal on käes ja meil, valijail vastutusrikas võimalus kaasa rääkida selles, kes järgmised neli aastat meie koduvallas asju otsustab.

Kasutagem seda võimalust, sest see on tegelikult väga tähtis.

Otsustamisel, kelle poolt hääl anda, saame valijatena tugineda nii kandidaatide valimisprogrammidele ehk valimis­lubadustele kui viimase hetke pingutustele ehk valimiskampaaniale. Näopildi suurusest ja sõnadest olulisemadki aga on teod ehk see, mis varasemalt tehtud.

Veel üks oluline asi on tulevaste volinike koostöövõime – kas suudetakse luua töövõimeline koalitsioon ehk kes on valmis kelle uksele koputama, et see sünniks. Või siis näeme Hiiu valla esimese koalitsiooni kurva kogemuse kordumist.

Ka opositsioon on tähtis – hoiab valitsust trimmis ja juhib tähelepanu vigadele. Silmas aga tuleks pidada ka seda, kas tulevane koalitsioon ja opositsioon suudavad mõistlike eesmärkide puhul koostööd teha. Või käib vastutöö iga hinna eest, küüntega iga kivinuki taha klammerdudes – peaasi, et edasiminekut ei oleks. Selline mulje on jäänud nii praegusest kui nii mõnestki varasemast opositsioonist. Olgu siis jutt Kärdla põhikooli uue hoone, haigla uue helikopteriplatsi, uue Kärdla kesk­väljaku või just valmis saanud spordikeskuse ehitusest.

Tagantjärele, kui tulemus näha, on muidugi kõik toetajad, ministri- ja rahatoojad, aga protsessis…

Igatahes on sel laupäeval meie uues ja võimsas spordikeskuses esimene mäng. Kell 14 lähevad Eesti meistrivõistlustel korvpallis vastamisi meie korvpalliklubi Askus ja Haapsalu korvpalliklubi. Seda elamust meil poleks, kui oleksime kuulanud ettevaatusele manitsejaid.

