Kelle mäss?

Kokku on Eestis surnud 1491 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tuhanded arstid ja õed töötavad suurel koormusel, et haigete kannatusi leevendada.

Tuhanded teadlased üle maailma on välja töötanud vaktsiinid, et kroonaviirust pidurdada, et sellesse ei sureks nii palju inimesi.

No aga kui kokad ikka sotsiaalmeedias ütlevad, et kõik see on jama ja nemad end vaktsineerida ei lase ja piirangutele ei allu…

Eile arutas riigikogu olulise tähtsusega riikliku küsimusena olukorda koroonaviiruse tõrjumisel. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik teatas, et [eile] hommikul oli haiglates 542 patsienti, kellest 379 on seal sümptomaatilise COVID-19 haiguse tõttu ja 70 protsenti neist on vaktsineerimata.

Vaktsiinivastased aga kutsuvad haiglatesse tungima, filmima palatites toimuvat ja seda siis sotsiaalmeedias jagama. Arvates vist, et numbrid on õhust võetud ja palatid on tühjad.

“Vaatame, kas ja kui hull see olukord siis haiglates on,” kirjutas Facebookis üleskutse tegija, eraelus peokorraldaja Andres Ostra, kes kandideeris EKRE ridades Jõgeva vallavolikogusse.

…

29. oktoober 2021

Sildid: koroonaviirus, peokorraldaja, vaktsiin, vaktsineerimata