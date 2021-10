Jonatan Saarnak U15 koondisemängul

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Debora Saarnak

FC Hiiumaa noormängija, Emmaste poiss Jonatan Saarnak sai kutse osaleda U15 koondise koosseisus, kui viimane mängis U17 eliitliiga II liiga mängu JKTK Jüri ja Raasiku FC Joker ühendmeeskonna vastu. Mäng toimus 28. septembril Raasikul ning lõpptulemusena võitsid nooremad ehk U15 koondis koguni 7:1.Koondise kogunemistel on Jonatan osalenud varemgi. Mängu oli pealt vaatamas Jonatani õde, spordireporterina ETVs praktikat tegev Debora Saarnak, kes kommenteeris mängu järgmiselt: “Mängu ajal kippusin õena ikka pigem Jonatani liikumist jälgima, aga ka üldist mängupilti oli lust vaadata ja mul on ainult hea meel, et ta ennast sellisel tasemel proovile sai panna. Kõik poisid teadsid, milleks nad platsil on ja tiimitöö sujus hästi, eriti arvestades, kui vähe nad omavahel mänginud on. Jonatan ei olnud enne mängu üldse kindel, kas ta kohe platsilegi pääseb, aga terve esimese poolaja oli ta äärepoolik, teise poolaja alguses äärekaitses.”Kokkuvõttes sai Jonatan hea kogemuse, mängides endast paar aastat vanemate jalgpallurite vastu koos Eesti parimate U15 vanuseklassi mängijatega.Igapäevaselt on Jonatan vanemate suurel toel Emmastest Kärdlasse jalgpallitrennis käinud juba aastaid. Praegu mängib noormees Läänemaa/Hiiumaa U14 ühisvõistkonnastreenerite Mart Pulsti jaTanel Klee käe all ning treenib Mario Degtjovi juhendamisel koos U17 ja U19 poistega. Hoiame tugevasti pöidlaid, et Jonatan saaks veel kutseid U15 kogunemistele.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Sildid: FC Hiiumaa, jalgpallur, U15 koondis