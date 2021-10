Jahireidil käinud inspektorid leidsid autodest laetud jahipüsse

Keskkonnaamet

Laupäeval, 23. oktoobril kontrollisid keskkonnainspektorid Läänemaal ja Hiiumaal suuremahulise jahikontrolli käigus kümneid jahimehi ja avastasid mitmeid rikkumisi.“Järelevalve käigus kontrollitakse jahipidamiseks vajalike dokumentide kehtivust, kütitud ulukite jahilubade täitmist ja loomulikult ka tulirelvade ohutut käsitsemist,” selgitas ameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendus­osakonna peainspektor Liivi Plumer. “Kui rikkumisi ei ole, kulgeb kontroll kiirelt ja jaht saab sujuvalt jätkuda,” kinnitas peainspektor.Läinud nädalavahetusel kontrolliti enamikku Lääne­maa ja Hiiumaa jahipiir­kondadest ning Läänemaal avastati viis ja Hiiumaal kümme rikkumist. Kahel Läänemaal kontrollitud ühisjahil oli kõik korrektne ja ühtegi rikkumist ei olnud.Läänemaal avastatud rikkumised olid valdavalt seotud relva ohutusnõuete eiramisega – autost avastati laetud jahi­püssid. Keskkonnaameti Läänemaa järelevalvebüroo juht Jaanus Müür ütles, et jahiohutus ja tulirelvadega korrektne ümberkäimine on teemad, kus kompromisse ei tehta. “Autos laetud relva hoidmine on lubamatu, sest see seab ohtu nii iseenda kui teised jahimehed,” selgitas Müür. Jahimeeste suhtes, kelle jahirelva sõidukis hoidmine ei vastanud jahieeskirja nõuetele, algatati väärteomenetlused. Lisaks alustati menetlus selle tõttu, et kahe kütitud uluki jahiload olid korrektselt maha kandmata.Hiiumaal avastati samuti neljal korral sarnaseid relvaohutusnõuete rikkumisi, kui jahiliste autodest leiti laetud tulirelvad. Lisaks alustati menetlused, kui jahimehel oli jahipidamisõiguse eest tasu maksmata.Keskkonnaamet juhtis tähele­panu, et jahidokumentatsiooni korrasoleku saab iga jahimees enne jahile minekut ise üle kontrollida. Ka paneb keskkonnaamet jahimeestele veelkord südamele, et lisaks korras dokumentidele peab jahirelv olema sõidukis laadimata ehk padruneid ei tohi olla rauas ega relvale kinnitatud salves.Sarnaseid reide jätkab amet kogu jahihooaja vältel üle Eesti.ToimetajaHARDA ROOSNA

