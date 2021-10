Intervjuu

EVELIN ORAS

Palun oota...

Riigikogu liikme Aivar Viidiku kutsel 6. oktoobril Hiiumaa visiidil käinud maaeluminister Urmas Kruuse kohtus saare põllupidajatega ja toidu­tootjatega ning andis enne äralendu lennu­jaamas lühiintervjuu Hiiu Lehele.: See toimus hommikul kell kümme ja ma olin üllatunud, et üle kümne inimese oli koos, mis on ju Hiiumaa kohta ja vähese etteteatamisega päris palju.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: konkurentsivõime, maaeluminister, otsekohtumne, top-up