Huvi osavallakogudesse suurem

Järgmisel nädalal, 1.-5. novembrini algavad avalikud koosolekud, kus valitakse osavaldade volikogud. Huvi on suurem kui 2017. aastal, kui esimest korda osavallakogusid moodustati.

Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja kinnitas, et kandidaate on rohkem. Kui neli aastat tagasi oli osavaldu ja kategooriaid, kus tuli kordusvalimised läbi viia, siis nüüd mitte.

Eilseks oli viie osavalla­kogu kohta välja käidud ligi 70 kandidaati. Kõige rohkem, 19 esitati viie volikogu kodanikuühenduste esindaja kohale, 18 oli ettevõtjate esindajate viiele kohale, 15 soovivad osavallakogus esindada noori. Tagasihoidlikum oli huvi haridusvaldkonna ja eakate esindamiseks, vastavalt 8 ja 10. Naisi on kandidaatide seas 36, mehi 32. Emmastes ja Pühalepas käidi viiele osavallakogu kohale kummaski välja 15 kandidaati, Kõrgessaares 14, Käinas ja Kärdlas 12. Lisaks valituks osutunud esindajale kuuluvad osavalla­kogusse kaks sellest piirkonnast enim hääli saanud volikogu liiget.

Valiku kandidaatide seast saavad teha ainult need, kes avalikule koosolekule kohale tulevad ja igast organisatsioonist saab hääle anda vaid üks esindaja. “Igal MTÜ-l ja ettevõttel on üks hääl,” selgitas Tasuja. “Volitada ei saa ehk otsustavad need, kes kohale tulevad.”

HARDA ROOSNA

