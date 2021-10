Hundile pühendatud münt

Eesti Pank

Eesti Pank laseb ringlusse rahvusloomale hundile pühendatud 2eurose mündi. Uutel pühendusmüntidel on kujutatud kivirahnul ulguvat hunti Eestile iseloomuliku kuusemetsa ja öise tähistaeva taustal. Mündi on kujundanud disainer Maria Meos.Erikujundusega 2eurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal. Need jõuavad pankade ja jaekaubanduse vahendusel käibele alates 20. oktoobrist.Münte vermiti miljon tükki, millest 12 000 on BU (brilliant uncirculated, ringlemata kõrgläikega) kvaliteediga ja pakendatud meenetootena mündi­kaarti. Mündid vermiti Leedu rahapajas.Võidutöö autor Maria Meos on Tallinnas tegutsev disainer, kes töötab loov­agentuuris Kontuur Leo Burnett. Ta on lõpetanud kujundusgraafika eriala Eesti Kunstiakadeemias. Maria osales hundimündi kujunduskonkursil õpingute ajal.Mündikaardi autor on Eesti kroonide kujundaja Vladimir Taiger, kes osales nõustajana ka mündi kujunduse juures.Müntide ja mündikaartide müük algab 20. oktoobril kell 11 Omniva e-poes, Eesti Panga muuseumipoest saab münte soetada alates 2. novembrist.

HIIU LEHT

Sildid: Eesti Pank, hunt, pühendusmünt