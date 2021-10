Hiiu Kaluri laevaost tõi tunnustuse

Mullu soetatud püügilaev Randi täiendas Hiiu Kaluri laevastikku ning tõi ettevõttele tiitli aasta investeerija 2020.

Kui kaheksa aastat tagasi sai AS Hiiu Kalur Hiiumaa aasta investeerija tiitli seoses Soome kalatehase ostmisega, siis seekord tänu kalalaeva ostule.

Ettevõtte juhatuse liige Tanel Esta ütles, et kindlasti on ettevõtte jaoks selline tunnustus tähtis ja kuna ta enda sõnul on emotsionaalne inimene, läheb see väga korda ka talle isiklikult.

Uus laev sai nimeks Randi, see on 31,8 meetrit pikk, kogumahutavusega 324 ja peamasina võimsusega

642 kilovatti.

1990. aastal Rootsis ehitatud laev maksis ligi miljon eurot ja ostuks kasutati nii omavahendeid kui pangalaenu. Samasugused uued laevad maksavad 7–8 miljonit eurot, märkis Esta.

Randi plussid

Hiiu Kaluri kõige uuem püügilaev on RSW-süsteemiga traaler, mille valikul oli peamiseks argumendiks suurus – Randi on suurem, kui ettevõtte teised püügilaevad.

“Seetõttu on see palju merekindlam ja suudab ühes kuus teha rohkem püügipäevi, mis omakorda muudab ta meie jaoks efektiivsemaks ja tagab tehastele kala tarnekindluse,” selgitas ettevõtte juht.

Ka on uuel laeval meeste töö- ja elutingimused senistest paremad. Laevameeskonda kuuluvad kapten Erki Jõesuu, tüürimees Lembit Tilk, vanemmehaanik Allan Silivälja, teine mehaanik Risto Sillandi ja traalmeister Aadi Voolaid.

Ka võimaldavad suuremad ja efektiivsemad laevad maksta meestele paremat palka ja meelitada nooremaid inimesi kalandussektorisse tööle, kuna tööjõu puhul konkureerib ettevõte kogu merendussektoriga.

Kala toiduks ja söödaks

Hiiu Kaluri põhitegevuseks on räime ja kilu püük Läänemerel. Erinevalt algusaegadest tegutseb ettevõte Hiiumaal palju vähem, aga see-eest on laienenud, eriti Soome. “Põhiline kalapüük meil ongi Eestis ja Soomes,” ütles Esta, kes möönis, et ajad on muutunud ning varasema ookeani- ja rannapüügiga ettevõte enam ei tegele.

Randiga saab püüda kala nii inimtoiduks kui kalajahuks – mitmeotstarbelisus tõstab laeva kasutamise efektiivsust. Kui on vaja püüda toiduks, tagab kvaliteetse kala laeval kasutatav RSW-süsteem. Esta sõnul tähendab see, et kala pumbatakse traalist trümmi, kus on jahutatud vesi. Peale traalimist jahutatakse vesi ühe-kahe kraadini ja kala säilib värske.

Nagu teisedki Hiiu Kaluri püügilaevad, püüab Randi kala Eesti tehastele. Enamasti lossitakse püütud kala Paldiskis, kus kalajahu ja -õli tootmiseks on ehitatud Eesti Kalatootjate Keskühistu kalakomponentide tehas. Esta ütles, et tehas on väga hea näide sektori koostööst, sest on ehitatud kolme kalapüügiühistu poolt. Neist üks on Eesti Kalapüügiühistu, millesse Hiiu Kalur kuulub.

“Sinna püüdes ei pea kala olema nii värske kui inimtoiduks püüdes ja laev võib olla mitu päeva merel,” rääkis Esta.

See võimaldab Randil teha pikemaid püügireise, sest traaler võtab peale 175 tonni kala, mille saab Paldiskis korraga lossida.

Lisaks on Hiiu Kalur osanik Saaremaa Läätsa kalatööstuses ja kahes Pärnumaa kalatööstuses, veel on ettevõttel osalus kahes Soome kalatehases.

Viis laeva

Hiiu Kaluri laevastik koosneb nüüd viiest kalapüügilaevast: Kaks MRTK tüüpi alust Piirissaare ja Lavassaare ning Tenacious ja Kaluri, mis on samasugused RSW-tüüpi laevad nagu Randi. Veel on ettevõttel osalus kolmes Eesti kalalaeva registris olevas laevas ja seotud ollakse kuue kalapüügilaevaga Soomes.

Laevastiku edasine moderniseerimine on Esta sõnul seotud püügipiirangutega Liivi lahes. Nimelt lepiti Euroopa Liiduga ühinedes kokku traallaevade peamasina piirang püügiks Liivi lahes – selle võimsus ei tohi ületada 220 kilovatti. Ligi viiendik Hiiu Kaluri kalapüügivõimalustest aga on Liivi lahes, kus seetõttu tuleb püüda vanade MRTK-tüüpi laevadega, mille peamasina võimsus väiksem.

“Enne selliste piirangute muutmist ei saa me väiksemaid ja vähem efektiivsemaid laevu uutega asendada,” on Esta hinnangul ees tõkked ettevõtte arengul.

Siiski on Hiiu Kalur juhatuse liikme sõnul jätkamas laienemist ning eesmärgiks on seatud kujunemine Balti mere suurimaks kalandusorganisatsiooniks. “Tahame näidata Hiiumaa poistele, et traalimehe elukutse on väärt elukutse,” ütles ta lootusrikkalt.

Mullu näitas AS Hiiu Kalur peale paariaastast kahjumit ka kasuminumbrit – 3,4 miljoni euro suuruse müügitulu juures teeniti 2020. aastal 700 000 eurot kasumit.

