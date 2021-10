Haridusstipendiumi pälvisid Kaibald ja Remmelg

ERAKOGU

Eesti Olümpiakomitee ning haridus- ja teadusministeeriumi haridusstipendiumi pälvis 2021. aasta sügis­semestril 31 endist ja praegust tippsportlast. Teiste seas ka kaks Hiiumaa sportlast, võrkpallur Stefan Kaibald ja endine laskesuusataja Martin Remmelg.Martin Remmelg (31), kes õpib kolmandat aastat EBSis ettevõtlust ja ärijuhtimist, ütles, et see on väga tänuväärne programm ja õpingutel suureks toeks. Remmelg, kes tegevsportlase karjääri lõpetas 2019. aastal, rääkis, et on igaks semestriks toetust taotlenud ja selle ka saanud. EBSi sessioonõppes on nominaalaeg kolm ja pool aastat, nii et koolilõpetamine pole enam kaugel.Martin lisas, et spordiga ta praegu otseselt seotud pole ja õppimise kõrvalt töötab ettevõttes Craft, mis on ühe Rootsi brändi klubiriietuse maaletootja.Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Stefan Kaibald siirdus sel hooajal esmakordselt välismaale, asudes mängima Saksamaa kõrgliiga­klubis Königs Wusterhauseni Netzhoppersis. 24aastane ja 193sentimeetrine Kaibald, keda peetakse kaitsva suunitlusega nurgaründajaks, mängis eelmistel hooaegadel Tartu Bigbankis ja tuli tänavu ka Eesti meistriks.Kokku toetatakse seekord sportlasi 19 spordialalt ja nende õpingutoetus sel semestril on kokku 25 000 eurot. Stipendiumi pälvinud sportlastest on sel korral üheksa uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad. Stipendiumi­saajatest kümme on lõpetamas ülikooli tuleval suvel.Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpinguid jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrgharidus­koolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Taltech, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži- ja Teraapiakool, Eesti Sise­kaitseakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ette­võtluskõrgkool Mainor, Ida-Virumaa Kutseharidus­keskus, väljaspool Eestit Middle Tennessee State University, Wofford College, University of Amsterdam, University of Georgia, Princeton University, University of Memphis, University of Hawaii, University of Alaska Fairbanks, London South Bank University, Mana­gement Center Innsbruck, University of Padova.Kaks korda aastas välja­antavat EOK ja HTMi haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppe­maksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadus­ministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee esindajad, sealjuures osaleb stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindaja. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.

