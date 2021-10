“Võib-olla sina jaksad nii, aga mina mitte. Ja võib-olla ei jaksa ka su lähedased. Me ei ole enam faasis “pärast mind tulgu või veeuputus”. Me oleme juba kõik uppumas. Nii et, palun, küsi minult kohvikus koroona­passi. Ja küsi ka kõikidelt teistelt. Ja ära pelga saata minema neid, kel pole. Pane nõutud kohtades mask ette, ära roni toidupoe järjekorras ees oleva inimese kuklal olevaid sünni­märke kokku lugema. Ära jaga edasi infot, mida jagas doktor, kes sai oma kraadi veebiülikoolist. Nagu paljudele meeldib öelda: mõtle oma peaga. Ja jõule peame üheskoos perega, eks?” Britt Ernewein: Võta end kokku, küsi minult kohvikus koroonapassi. EPL, 19. oktoober 2021.

