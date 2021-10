Dagöplast võõrustas Käinas Novamonti tippjuhte

Möödunud nädala kolmapäeval ja neljapäeval viibisid Hiiumaal jaanuaris BioBagi omandanud Novamonti tippjuhid Itaaliast, Rootsist, Norrast ja Soomest, teiste seas Novamonti tegevjuht Catia Bastioli.Kokku 26 külalist võõrustas Dagöplasti tehases ja Tuuletornis BioBag Ida-Euroopa müügijuht Jørn Johansen.“COVIDi tõttu oleme seni töötanud vaid arvuti vahendusel, see oli minu esimene võimalus tutvuda tehase ja siinsete inimestega ning olen väga õnnelik,” ütles Novamonti tegevjuht Catia Bastioli neljapäeval enne äraminekut. See oli tema esimene kord külastada ka Eestit, seetõttu olid päevad täis tihedat tööd ja kohtumisi, muuhulgas andis Bastioli pikema intervjuu Hiiu Lehele.Nii Novamonti kui Bio Bagi ühiseks südameasjaks on tark ja jätkusuutlik biojäätmete korraldamine. “Oleme palju teinud, aga palju on veel teha,” ütles Bastioli, viidates juba väga lähedases tulevikus terendavale tähtajale aastal 2023, mil kõik Euroopa riigid peavad lõpetama toidujäätmete põletamise või prügilasse ladestamise ning leidma nendest vabanemiseks muu toimiva viisi.PIRET EESMAA

Novamont – teadusmahukas ja keskkonnasäästlik ettevõte

Itaalia ettevõte Novamont on rahvusvaheline liider bioplastisektoris ja biokemikaalide arendamisel. Uue säästva arengu mudeli kaudu edendab Novamont üleminekut tootemajanduselt nn süsteemimajandusele, tuginedes seejuures kohalike piirkondade väärindamisele ja toodetele, mis suudavad ümber kujundada terved rakendussektorid, vähendades keskkonna- ja sotsiaalsete välismõjude kulusid.

Tööstusettevõtte Novamont juured on Montedisoni materjali­teaduste koolis, kus enam kui 30 aastat tagasi hakkasid mõned teadlased välja töötama ambitsioonikat projekti keemia, keskkonna ja põllumajanduse integreerimiseks: “Elav keemia elukvaliteedi tagamiseks”.

Praeguseks on Novamonti kontsernil neli tootmiskohta, neli uurimiskeskust, müügiesindused Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaanias ja Ameerika Ühendriikides ning esindus Belgias Brüsselis.

Ettevõtte kodulehel märgitakse, et Norra ettevõtte BioBag International omandamisega selle aasta algul lisas ettevõte oma võrgustikku biolagunevate ja kompostitavate toodete tootmisüksuse Eestis Hiiumaal ning tütarettevõtted Rootsis, Soomes, Taanis, Iirimaal, Austraalias ja USAs. Novamonti edasimüüjate võrgustik on esindatud enam kui neljakümnes riigis.

Aastate jooksul on ettevõte välja töötanud viis patenteeritud tehnoloogiat ning sel on umbes 1800 patenti ja patendi­taotlust. 5 protsenti ettevõtte käibest investeeritakse teadustegevusse ning 22 protsenti ettevõtte töötajatest on pühendunud teadusele, arendusele ja innovatsioonile.

Allikas: novamont.com

Sildid: BioBag, biojäätmete korraldamine, Novamont