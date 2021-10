COVID-19 Hiiumaal 4. oktoobri seisuga

Eesti keskmine päevane nakatunute arv on märkimis­väärselt kasvanud. Kui septembri alguses oli keskmiselt 350 nakatumist päevas, siis nüüd kaks korda rohkem.

Terviseameti jälgimisel on Hiiumaal 9 Covid-positiivset inimest. Esmaspäeval lisandus üks ja tema kohta on andmed veel selgitamisel.

Testimine: Saatekirja testimiseks (PCR test) saab pere­arstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.

Vaktsineerimine: Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.

Tõend: COVID tõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavallamajad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustus­ameti teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleks ID-kaart ja PIN1 kood.

Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

HIIUMAA KRIISIKOMISJON

Sildid: COVID-19, testimine, vaktsineerimine