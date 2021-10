COVID-19 Hiiumaal, 25. oktoobri seis

Koroona leviku riskitase Eestis on väga kõrge. Nädala summaarne nakatumiste arv on jõudmas 10 000 inimeseni. Hiiumaaga on seotud veerandsada haigusjuhtu, kellest pooled saarel isolatsioonis viibivad.Saatekirja tavapäraseks testimiseks (PCR test) saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil 1220 helistades. Võimalik on ka tasuline testimine, täpsem info polikliiniku registratuurist tel 462 2795.Vaktsineerimine on avatud kõigile alates 12. eluaastast. Aja saab broneerida digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee ja telefoni 1247 teel.Perearstid ja -õed kutsuvad 27. oktoobrist kuni 5. novembrini inimesi nõustamisele ja vaktsineerima. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin.COVIDtõendi aitavad vajadusel luua ja printida osavalla­majad, raamatukogud ning Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkt Leigri väljakul. Viimases kohas osutatakse abi ka välismaalastele. Väga oluline, et kaasas oleks ID-kaart ja PIN1 kood.Esmaspäevast, 25. oktoobrist karmistusid kontroll­meetmed. Nii saavad tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanud. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk.Päevakohane ja pikemate selgitustega info on leitav lehelt www.kriis.ee

Hergo Tasuja

Hiiumaa kriisikomisjoni esimees

