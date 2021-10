Bobik on ilmselt kurb

Bobik on ikka aeg- ajalt lehes kirjutanud, kuidas koer meie saare inimeste elu näeb ja hindab. Nüüd on Hiiumaa “kuulsaks” saanud Rohuküla sadamas tehtud videoga, kuidas Hispaania jahimehed oma linnukoeri veavad. Bobik on kindlasti kurb.

Väga tahaks Hispaania koertelt kuulda, mis nad reisist arvavad ja kas nad järgmine aasta ka Hiiumaale jahti tahavad tulla. Kahjuks on keelebarjäär ees ja tuleb leppida inimeste, sealhulgas ametnike arvamustega. Ja koerad tuuakse ka järgmisel aastal Hiiumaale. Kas toojaks on samad inimesed ja milline on koerte veoks kasutatav auto, sõltub nii käimasolevast põllumajandus- ja toiduameti (PTA) menetlusest kui ka meie suhtumisest.

Vaatepilt, mis Rohuküla sadamas kaubiku tagaluugist avanes, oli muidugi rahutuks tegev. Palju koeri tunglemas värske õhu ja oma autojuhi, omaniku poole. Igaüks tahtis olla esimene. Jäi mulje, et kaubik on tihedalt koeri täis tuubitud. Heltermaa sadamas kontrollis politsei laekunud signaali põhjal, kas koerte puhul on olnud väärkohtlemist. Nagu õhtused teleuudised näitasid, siis nii hull asi siiski polnud ja koertel olid nii puurid, vesi, värske õhk kui ka lamamisvõimalus. Vedajate selgitusel tehti ka vajalikud peatused ja puhkepausid kogu reisi ajal. Küll on PTA ametnikud öelnud, et loomi oli sõiduki kohta siiski liiga palju ja sõiduk ei vastanud lemmikloomade veo tingimustele. Kuigi selline transport võib Hispaanias olla tavakohane, siis meil on teised tavad ja neid tuleb külalistele selgitada.

Hiiumaa Jahimeeste selts (HJS) ei korralda loomade vedu ega jahimeeste majutust. Me pakume võimalust lepingu alusel meie jahimaadel koertega linnujahti pidada. Koerte veo korraldavad koerte omanikud, külalisjahimehed. Neid abistavad jahituuride korraldajad. Nii jahimeeste kui koerte majutust pakuvad Hiiumaa majutuskohad.

Tuleb öelda, et jahikoerte transpordiga pole meil kunagi probleeme polnud. Seda kinnitavad ka Eesti Jahimeeste seltsi (EJS) juhid ja PTA ametnikud. Seega esimest korda ja kahjuks Hiiumaal. Meie mainele on see kindlasti negatiivne.

Mida siis oleks vaja muuta? Oleme olukorda arutanud PTA ametnikega ja jõudnud järeldusele, et vajalik on selgelt lahti mõtestada lemmikloomade transpordiga seonduv ka jahikoerte vedamisel ja teha üks korralik juhend nii jahimeestele, koerte omanikele kui seotud ettevõtjatele. Loodan, et PTA ja EJS selle teevad ja ka koolitusprogrammidesse lülitavad.

Aga tegelikult on ikkagi kõige olulisem, kuidas koerad end tunnevad. Tundub, et nendega on kõik korras. Nad käivad juba kolmandat päeva oma peremeestega jahil ja naudivad Hiiumaa sügist ja oma tööd. Kui jaht hästi läheb, ei ole ka peremehed kiitusega kitsid. Oluline on, et nende kojusõit oleks turvaline ja mugav. PTA ametnikud kontrollivad sõiduvahendi kõlbulikkust selleks ja vajalike dokumentide vormistamist. Kes veo korraldamisel eksinud on, selgitab menetlus. Küllap kuuleme ka sellest.

HJS võimaldab jahikülalistele linnujahti ka edaspidi. See on väga oluline meie saare majutusasutustele ja toitlustajatele. Õppinud oleme seda, et peame ka omalt poolt tähelepanu pöörama meie partnerite käitumisele koerte veol ja sellekohased päringud esitama. Sügisene linnujaht on niigi palav teema igal aastal. Kaasneb ju selle jahiga päris palju paugutamist ja vahel on linnukoerad ka majadele liiga lähedale sattunud. Püüame küll jahti suunata nii, et see oleks välistatud, aga vahel ikka juhtub. Igal Hiiumaa jahimeeste seltsi linnujahil on kohustuslik jahtkonna poolt määrata jahisaatja ja temaga saab küsimuste ilmnemisel suhelda. Jahisaatja kontakte saab küsida Anu Sarapuu käest tööpäevadel.

ANDRES ONEMAR

HJS juhatuse esimees

